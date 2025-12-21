El frente atlántico golpea con fuerza a Castilla y León: la nieve complica la circulación en 28 carreteras

Las nevadas registradas en las últimas horas en Castilla y León, tras la irrupción de un frente atlántico, afectan a la circulación en 28 carreteras de la comunidad. Según la Dirección General de Tráfico, todas las provincias presentan incidencias salvo Burgos y Valladolid, donde la circulación se mantiene normal.

Ávila y Soria concentran el mayor número de problemas. En Ávila, siete vías presentan circulación irregular, entre ellas la AV-105 entre Arevalillo y Martínez, la CL-510 entre Arevalillo y Collado del Mirón, y la N-110 entre Villatoro y Piedrahita. Las autoridades advierten sobre “precaución máxima” en estos tramos.

En Soria, también siete carreteras presentan dificultades. Destacan la A-15 entre Almazán y Lubia, la CL-101 entre Noviercas y Almazán, y la N-111 hacia La Poveda de Soria. La DGT señala que la presencia de nieve sobre el asfalto provoca circulación condicionada en varias vías provinciales.

León suma cuatro carreteras afectadas. La N-630 entre Ventosilla de la Tercia y Floracebos, y la A-6 entre Rodrigatos de la Obispalía y Manzanal del Puerto presentan circulación condicionada. Además, la N-621 y la N-625 registran tráfico irregular.

En Palencia, la circulación se complica en tres vías: la CL-627 entre Cervera de Pisuerga y Piedrasluengas, la CL-615 entre Mantinos y Guardo, y la CL-626 entre San Pedro de Cansoles y Dehesa de Montejo. Las autoridades recomiendan extremar la precaución.

Salamanca registra restricciones en la DSA-191 a la altura de Candelario y en la DSA-180 entre La Hoya y Navacarros. El paso de camiones, articulados y autobuses queda prohibido en varios tramos. La DGT recuerda que “los vehículos ligeros deben circular con prudencia” por estas vías.

Zamora presenta tránsito condicionado en la N-525 entre Otero de Sanabria y Chanos, y en la A-52 entre Triufe y Mesón de Erosa. Segovia prohíbe el paso de camiones por la CL-601 entre los kilómetros 10 y 24, y exige cadenas o neumáticos de invierno en otras vías, donde la niebla reduce la visibilidad en la N-6 entre Gudillos y La Jarosa.

Cabe recordar que ayer, Protección Civil de la Junta de Castilla y León activaba la alerta por nevadas y precipitaciones en las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora.

La medida se adoptaba por el descenso previsto de las cotas de nieve, que a lo largo de la jornada de hoy podrán situarse en torno a los 800 y 900 metros en el conjunto de la Comunidad.

Esta situación incrementa el riesgo de afecciones en carreteras, zonas urbanas y áreas rurales de las provincias afectadas.