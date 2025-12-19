Estas son las carreteras afectadas por el hielo y la nieve en CyL: prohibido adelantar, cierres, y menor velocidad

Llega la nieve y el hielo a Castilla y León y, con ello, los problemas en las carreteras de la región. El último parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) informa de que hay un total de siete vías en España afectadas, de ellas, tres están en Castilla y León.

La primera se trata de la DSA-191, en Salamanca, entre el kilómetro 3 y 8 en Candelario. Una nevada ha activado el servicio verde por lo que se ha prohibido adelantar a vehículos pesados. En ambos sentidos.

La segunda de las carreteras afectadas también está ubicada en la provincia salmantina. Se trata de la SA-203 entre los kilómetros 8,2 y 12, en ambos sentidos y en la Peña de Francia. Se ha activado el nivel amarillo por nieve y se ha restringido, temporalmente la velocidad a 60 kilómetros hora y a vehículos pesados.

La última de las carreteras afectadas está en Zamora. Concretamente la ZA-103 entre los kilómetros 8 y 16.7, en ambos sentidos y en San Martín de Castañeda hacia Laguna Peces. Una nevada ha obligado a activar el nivel negro y cerrar la carretera.