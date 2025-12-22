Navival vuelve a la Feria de Valladolid con un sinfín de actividades: fechas, precios y horarios

Feria de Valladolid y Alejop Ocio preparan la próxima edición de Navival, el salón de ocio infantil que abrirá sus puertas desde el 26 de diciembre hasta el 4 de enero con atracciones, carruseles, hinchables, talleres, música y entretenimiento para público infantil y familiar.

Los pabellones 2 y 4 ofrecen un recorrido por distintos escenarios de actividad con propuestas como una gran rampa, toros mecánicos, zona de juegos para pensar y participar en familia, dos pistas de coches de choques, para adultos e infantil, camas elásticas y dos nuevas atracciones, una olla giratoria, un carrusel para los más pequeños y una bebeteca.

A todo ello se suman talleres de temáticas tan diferentes como dibujo, ciencia, medioambientales, etc. Este año estarán también en Navival agentes de la Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil y Bomberos que mostrarán algunos de los equipos que emplean en su trabajo, realizarán exhibiciones y impartirán consejos, por ejemplo, de autoprotección en caso de incendio.

La empresa Michelin y la Dirección General de Tráfico proponen a los visitantes participar en un circuito de movilidad vial por el que circularán coches de pedales.

Otras empresas que también participan en Navival son Aquavall, que llevará a cabo talleres de manualidades y experimentos científicos en torno al ciclo de agua. Caja Rural de Zamora, que asiste de nuevo a Navival, y ofrece a los visitantes un recorrido en tren por el interior de la feria, un ciclobús e hinchables.

La divulgación sobre educación ambiental y conservación de especies correrá a cargo de La Era de las Aves, un centro zoológico ubicado en la localidad de Fresno el Viejo que acoge ejemplares de más de 100 especies, muchos de ellos rescatados.También las aves son protagonistas de las actividades que desarrollará la asociación AMA Pisuerga: construcción de casas-nido al tiempo que explicarán a los pequeños curiosidades sobre diferentes especies, qué materiales emplean para sus nidos, cuáles son sus formas, etc.

El deporte también tiene cabida en Navival con exhibiciones y talleres de taekwondo, patinaje, atletismo, baloncesto, fútbol, zumba y bailes de modalidades como dance y flamenco. La visita de los artistas de Stellar Circus es otro clásico, con sendos pases los días 28 y 29 por la mañana.

Mañana sin ruido

Durante la mañana del domingo 28 Navival será un espacio silencioso para que los niños con trastornos del espectro autista puedan disfrutar también de las actividades que se desarrollan en este parque infantil.

Por segundo año también estará en Navival Noelia García, madre de un niño afectado por una enfermedad excepcionalmente rara, CHD8, con el fin de dar visibilidad al caso de su hijo Yeray y recaudar fondos destinados a la investigación.

Campanadas en Nochevieja

Las campanadas de mediodía el 31 de diciembre son un imprescindible en Navival. La masiva suelta de globos que realiza la Fundación Michelin y las doce gominolas de la suerte sirven de ensayo para recibir al 2026 con los mejores deseos.

En la página web de Navival están disponibles el programa completo de actividades y la venta anticipada de entradas, con precios reducidos respecto a la tarifa de taquilla, activa hasta el día 25.

Horarios y precios

Los horarios son de 11:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 21:00 horas. El día 31 de diciembre estará abierto solo por la mañana y el día 1 de enero, cerrado toda la jornada. La entrada infantil (de 2 a 14 años) anticipada vale 10 euros y se podrá adquirir online hasta el 25 de diciembre y la de adulto anticipada vale tres euros y se podrá adquirir online hasta el 25 de diciembre. En taquilla, la entrada infantil vale 12 euros y la de adulto cuatro euros.