La mágica cabalgata de Papá Noel llega este sábado a Valladolid: recorrido y cortes de tráfico

Este sábado 13 de diciembre, la mágica cabalgata de Papá Noel recorrerá el centro de Valladolid, desde el paseo de Filipinos hasta la Plaza Mayor, en un desfile que llevará la ilusión navideña a las calles de la ciudad. El evento, patrocinado por Leche Gaza, comenzará en torno a las 18:00 horas y discurrirá por la plaza de Colón, calle Gamazo, plaza de España y calle Duque de la Victoria.

Para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo del recorrido, a partir de las 15:30 horas se procederá al corte de tráfico y al cierre con vallado de todo el itinerario. La Policía Municipal ha informado de que se habilitarán pasos peatonales controlados por personal de seguridad, aunque estos se cerrarán una vez iniciada la cabalgata.

Con motivo del montaje y el paso de las carrozas, quedará prohibido el estacionamiento desde primera hora de la mañana en varias zonas. En el paseo de Filipinos, entre el paseo de Zorrilla y la plaza de Colón, no se podrá aparcar desde las 10:00 hasta las 21:00 horas. La restricción afectará también a la totalidad de la calle Duque de la Victoria de 11:00 a 21:00 horas, a la calle Gamazo desde las 7:00 hasta las 21:00 horas y a la plaza de Monasterio de San Benito entre las 10:00 y las 21:00 horas.

Como consecuencia de estos cortes, se prevé un notable incremento del tráfico en los principales ejes alternativos: López Gómez, plaza de España, Recondo, Puente Colgante, plaza de la Circular, Nicolás Salmerón, Labradores, Panaderos, paseo de Isabel la Católica, San Ildefonso, primer tramo del paseo de Zorrilla, paseo del Arco de Ladrillo, paseo del Hospital Militar, Sánchez Arjona y avenida de Salamanca.

También se verán afectadas la calle Rondilla de Santa Teresa, Mirabel, plaza de San Nicolás, paseo del Renacimiento, Puente Mayor y las avenidas de Salamanca, Burgos y Gijón.

En cuanto a los aparcamientos públicos, a partir de las 15.30 horas el de plaza Zorrilla solo permitirá entrada y salida por la propia plaza de Zorrilla. En el de plaza de España quedará prohibida la entrada de vehículos y la salida se canalizará exclusivamente por la calle Panaderos. En el aparcamiento de Doctrinos no se permitirá la entrada, aunque sí la salida de los vehículos que ya estén estacionados.La Policía Municipal ha detallado las alternativas para acceder a puntos clave durante los cortes.

Al Hospital Campo Grande y al aparcamiento de plaza de Colón se podrá llegar por Recondo y la calle Estación del Norte, utilizando el carril habilitado. La estación de trenes será accesible desde la calle Ferrocarril, Recondo o por Puente Colgante y Recondo.

A la estación de autobuses se llegará por el paseo del Hospital Militar hacia el paseo del Arco de Ladrillo y Puente Colgante, o bien desde el paseo de Zorrilla en dirección al Puente Colgante. La cabalgata de Papá Noel pondrá así el broche de oro a la jornada festiva del sábado en el centro de Valladolid, con la llegada del personaje más esperado por los más pequeños a la Plaza Mayor.