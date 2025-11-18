El mercado navideño de Valladolid comienza a latir y tendrá 70 mágicas casetas: "Se espera que sea un éxito"

Primero fue el tiovivo que ya está preparado para empezar a girar. Después ha sido el majestuoso árbol de los deseos que ya reina en la Plaza Mayor de Valladolid y que espera que sean muchos los que por allí pasen para sacarse sus fotos.

Y ahora, desde este lunes, 17 de noviembre, ha comenzado el montaje del mercado navideño artesanal de Valladolid que es otra de las grandes citas en estos días tan especiales en la ciudad del Pisuerga.

Un mercado que volverá a ser un reclamo especial, tanto para los turistas que lleguen a Valladolid como también para los propios vecinos, que aprovecharán para hacer sus compras en los distintos puestos.

“Hemos comenzado con el montaje del mercado navideño este lunes y estaremos montando las casetas durante los próximos días hasta que comience su funcionamiento el día en el que se procederá al alumbrado navideño”, ha asegurado, en declaraciones de EL ESPAÑOL de Castilla y León, Miguel Ángel Tapia.

El presidente de Foacal (Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León) ha asegurado, además que “este año va a haber mayor variedad de puestos” para que el que quiera pueda comprar cualquier producto que es único y elaborado a mano por los propios artesanos que estarán presentes en la Plaza Mayor de Valladolid.

“Se espera que sea un éxito. Todos los artesanos que vienen, quieren repetir. Habrá una gran variedad y muchas oportunidades. Este año contaremos con 62 participantes y un total de 70 casetas”, ha añadido Miguel Ángel Tapia.

Valladolid se prepara para encender su Navidad el próximo jueves, 27 de noviembre, y el mercado artesanal navideño tendrá una gran importancia, un año más, para hacer de estos mágicos días del año, algo más especial aún.