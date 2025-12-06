Loteros en un pueblo de Valladolid, sobre subir el precio de la Lotería de Navidad: "Ganamos 0,90 € por décimo"

Andrés a la izquierda y Marcos a la derecha en su administración de loterías de Zaratán Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Marcos y Andrés Martínez González son dos hermanos leoneses de 30 y 36 años respectivamente que, desde hace 11, gestionan la Administración de Loterías que se ubica en la Plaza de la Ronda Número 5 de Zaratán. Lleva el nombre de la Uno de Zaratán, en la localidad pucelana.

Ambos se preparan ya para ese mágico día 22 de diciembre en el que se va a celebrar el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Lo hacen con ilusión, pero también con reivindicaciones, como confiesan, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Sobre la mesa está la subida del precio del décimo a 25 euros. Para nuestros entrevistados, la solución vendría en aumentar el porcentaje de las comisiones que perciben, más que en aplicar dicho incremento de dinero al boleto.

Charlamos con ellos sobre esto y muchas cosas más en esta entrevista.

Su vida y la administración de loterías

“Me considero una persona honesta y leal. Me gusta hacer las cosas bien, con calma. Valoro mucho a mi familia y a mis amigos. Para mí son mi base y mi refugio. En el trabajo soy constante y comprometido. Me gusta generar confianza y que la gente sienta que puede contar conmigo”, asegura Marcos, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Los hermanos nacieron en León. Después se fueron a Palencia. Marcos llegó con cuatro años y Andrés con diez. El primero vive en Zaratán, en la actualidad, y no se cansan de repartir premios.

“Recuerdo mi infancia como la de un chico normal. Con recuerdos muy buenos de una gran familia que siempre me ha ayudado mucho. Cuando era pequeño, como todos los niños, quería ser futbolista o Policía Nacional, entre otras cosas. Un sueño presente hasta hace poco”, afirma nuestro entrevistado.

Al final es lotero, junto a su hermano. Una administración que, como nos explica, “ya existía y que se llama El Embrujo de Equinoccio” ubicada en el centro comercial que lleva el mismo nombre.

“Se traspasaba. Nosotros entramos en septiembre de 2014 y, un año después, nos trasladamos y la renombramos como La Uno de Zaratán al venir al centro del pueblo. Tiene de historia un poco más de diez años, desde septiembre de 2015”, apunta.

Se ubica en la Plaza de la Ronda Número 5 de la localidad vallisoletana y ahí están, ambos hermanos. Andrés se encarga de que todo esté bien gestionado. Lo controla todo al milímetro y Marcos se encarga de la gestión de ventas en internet.

En estos tres años han repartido un gran número de premios y euros. Comenzando por La Primitiva con 190.000 euros y, este año, repartieron un tercer Premio del Niño y dieron más de un millón de euros en la Bonoloto, sin olvidarnos del 4º Premio de la Lotería de Navidad de 2024, entre otros.

Marcos y Andrés frente a La Uno de Zaratán Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Las comisiones y el décimo a 25 euros

“Como cualquier negocio, y más actualmente, tienes que buscar alternativas, sobre todo en el ámbito online para sobrevivir. Al final, las administraciones de loterías pequeñas, como la nuestra, no se puede conformar con la gente que viene a la ventanilla. Hay que salir fuera y ampliar los clientes. Hay mucha competencia y este mundo tiene sus riesgos”, afirma nuestro protagonista.

Dependiendo de cada juego de loterías, reciben una comisión. Hablando de La Primitiva, Bonoloto, Euromillones o Eurodreams, está en el 5,9%. Si hablamos de apuestas deportivas, como, por ejemplo, La Quiniela o las Apuestas Hípicas, el porcentaje llega al 6%. Mientras que, en el caso de la Lotería Nacional, centrándonos en el Sorteo Extraordinario de Navidad, está en el 4,5% y en un 6% la del Niño.

“Subir el décimo del Sorteo de la Lotería de Navidad a 25 euros es una de las peticiones de los loteros. Llevamos más de 20 años con los mismos precios y al final no sale rentable. Aunque pensamos que la solución es aumentar la comisión que percibimos. Pasar del 4,5% que es vergonzoso, al 6%”, añade nuestro protagonista.

Afirma que ahora “se llevan 0,90 euros por décimo” y que, con ese cambio, en lo que al porcentaje se refiere, pasarían a cobrar “1,20 euros”. Su petición, no es una barbaridad, ciertamente.

“Me gustaría que el presidente de Loterías mirase por sus trabajadores. Que, de 20 euros que cuesta el décimo, pasemos de ganar a 0,90 a 1,20 euros. Además, llevamos tiempo esperando terminales nuevas que solo han llegado a las grandes ciudades. Nosotros necesitamos una más porque no podemos atender el trabajo actual que tenemos”, apunta Marcos.

Cuestiones para las que exige soluciones, y su razón tiene.

La campaña de la Lotería de Navidad

“La campaña está siendo bastante animada. Lo noto en la cara de los clientes. Ayuda mucho repartir premios y tan seguidos. Al final, somos una administración de pueblo, humilde. No tenemos esas colas gigantes que salen en la televisión. Estamos contentos, de momento”, afirma nuestro protagonista.

Afirma que, con el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad “tienen que sacar lo suficiente para afrontar todos los gastos” de su administración durante un año y, también, para “afrontar una vida digna”.

“Desde que nos llega la Lotería de Navidad en el mes de julio, no dejamos de pensar en otra cosa que dar el Gordo. Es muy difícil, pero hay que ser ambiciosos. Creo que, este año, alguna sorpresa vamos a dar”, asegura Marcos.

Mirando al futuro asegura que el objetivo de la administración pasa por “seguir mejorando, año a año, y superarse” con el fin de convertirse en “uno de los puntos más importantes de la provincia de Valladolid y de Castilla y León”.