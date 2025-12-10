Alumnos de la FP La Santa Espina van a la huelga por la comida insalubre: moho, fruta podrida y yogures caducados

Desde esta semana, el Centro Integrado de Formación Profesional La Santa Espina de Valladolid permanece casi desierto y es que la práctica totalidad de los alumnos ha iniciado una huelga por la comida insalubre que se sirve en el comedor. No es la primera vez que los alumnos denuncian el mal estado de los alimentos, y esta vez han decidido no regresar a las aulas hasta que se garantice una alimentación digna y segura.

El centro imparte ciclos de FP agraria y cuenta con unos 100 alumnos de entre 16 y 20 años. Aproximadamente 75 de ellos son internos y los principales afectados por menús que incluyen lechuga pasada, naranjas con moho, bollería y lácteos caducados, entre otras irregularidades. Una situación que les ha obligado a decir basta.

Fuentes del alumnado del centro han asegurado a EL ESPAÑOL de Castilla y León que la huelga, que se extenderá hasta el próximo lunes, a expensas de que se produzca "algún cambio", se ha tomado "como última decisión tras el malestar constante y generalizado tanto con el servicio de catering con los alimentos en mal estado y condiciones insalubres como con el director del internado".

"Este último descuida sus funciones, es complicado comunicarse en persona con él debido a su absentismo, esto genera una situación de desconfianza e incomodidad entre los internos. Nos gustaría que hubiera reciprocidad por su parte, sobre todo en el respeto al alumnado", han añadido.

Y han detallado que "el detonante definitivo fue que a fecha 20 de noviembre se sacaran al comedor unos flanes caducados desde hace meses". "Tras este acto los estudiantes tratamos de pedir explicaciones y nadie habló con claridad. Se puso en conocimiento del director del internado el cual mandó un mensaje similar a todos los alumnos mencionando que era inadmisible y que se tomarían medidas, pero nunca llegaron", han afirmado.

"Asimismo, las cantidades son insuficientes teniendo en cuenta que las edades de los residentes requieren unas necesidades nutricionales específicas para que estos puedan desarrollarse correctamente", han detallado. Y han hecho hincapié en que "se ha intentado varias veces corregir este factor y no se ha recibido resultado".

Esas mismas fuentes han hecho hincapié en la necesidad de separar la escuela de FP del internado y han asegurado que la gestión de la escuela "es correcta y nada tiene que ver con la del internado". "Esta última la lleva una fundación religiosa llamada Educatio Servanda y el servicio de comedor lo ofrece una empresa de catering: Aramark. El internado es una herramienta indispensable para que los alumnos de pueblos distantes puedan estudiar", han concretado.

Agricultura intensificará los controles

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León ha mantenido dos reuniones con la Fundación Educativo Servanda, entidad encargada de la gestión del servicio de comedor del CIFP La Santa Espina, y con la empresa Aramark, que presta directamente el servicio.

El 27 de septiembre de 2022 se firmó un convenio de colaboración entre la Junta de Castilla y León, la Fundación La Santa Espina y la Fundación Educatio Servanda para la gestión y funcionamiento del centro integrado de Formación Profesional de la Santa Espina. Un año después, en septiembre de 2023, se firmó una adenda al convenio mediante la cual la Fundación Educatio Servanda asume la gestión de la cocina, comedor y manutención del alumnado.

En la primera reunión se revisó el convenio de colaboración firmado en 2022 entre la Junta de Castilla y León, la Fundación La Santa Espina y la Fundación Educativo Servanda para la gestión y funcionamiento del centro. La Consejería transmitió su preocupación por los incidentes ocurridos los días 20 y 28 de noviembre y denunciados por los alumnos a la dirección.

Un yogur caducado en el comedor de La Santa Espina

Tras la reunión celebrada este miércoles, la comisión de seguimiento ha acordado mejorar la transparencia en el servicio de comedor, crear una comisión de alumnos que participe en el control y establecer un canal oficial de comunicación por correo electrónico para trasladar incidencias de forma rápida. La Consejería se ha comprometido a realizar un seguimiento exhaustivo de todas las medidas mediante revisiones periódicas y controles de verificación que garanticen una mejora real y duradera de la calidad del comedor.

"Intransigentes" con los incumplimientos

Aramark, la compañía que gestiona al servicio de comedor, ha asegurado que, desde que se puso al frente del mismo el pasado verano, desplegó "todos sus procesos y procedimientos de seguridad alimentaria, englobados en su política global Safe, diseñada para garantizar la calidad, reducir riesgos y proteger la salud de las personas".

"Aún así, se han producido una serie de quejas y malestar entre los estudiantes. Desde el momento en el que tuvimos constancia de ellas, activamos de inmediato nuestros protocolos internos, ejecutando medidas preventivas y correctivas, destinadas a garantizar que los hechos no se repitiesen", ha añadido.

La compañía ha afirmado que, en coordinación con la dirección del centro, ha llevado a cabo un "refuerzo de la formación en manipulación, control de fechas, almacenamiento y gestión de stock", un "refuerzo de la supervisión diaria del servicio y de los procedimientos críticos", auditorías internas y externas y una revisión "completa" de los flujos de trabajo.

También la incorporación al centro de "nuevo personal cualificado", incluyendo un cocinero de plantilla Aramark para "reforzar la operativa del centro" y el inicio de un procedimiento disciplinario, actualmente en trámite, por el incumplimiento en la entrega del producto caducado.

Aramark ha hecho hincapié en que son "totalmente intransigentes" con cualquier incumplimiento en materia de seguridad alimentaria y ha asegurado que se encuentran abiertos al diálogo con el alumnado.

Comida en mal estado en el comedor de La Santa Espina

"Entendemos que escuchar directamente a los usuarios es la mejor herramienta para mejorar. Asimismo, queremos invitar a las familias de los estudiantes usuarios de comedor a visitar las instalaciones y conocer de primera mano, con absoluta transparencia, nuestros procesos y el rigor con el que trabajamos, siempre con el objetivo prioritario de garantizar la salud y el bienestar de nuestros comensales", ha afirmado la compañía.

Y ha expresado "de manera clara y responsable" que los errores humanos que han identificado "ya han sido analizados y corregidos". "Hemos adoptado todas las medidas necesarias para que no vuelvan a repetirse, actuando con diligencia desde el primer minuto".

"En Aramark preparamos diariamente más de 405.000 menús para 1.600 centros en España, que cumplen los más altos estándares de calidad. Por eso, desde el primer momento hemos actuado con total transparencia, rapidez y rigor, y reiteramos que mantenemos una actitud abierta, colaborativa y constructiva para resolver este asunto", ha zanjado la compañía.