Gutiérrez Alberca: "El tráfico es muy psicológico, de entrada está mal, pero hemos avanzado y hay una fluidez mucho mayor"

En seis meses, Valladolid encarará en el último año de la legislatura. Un año decisivo que marcará los últimos proyectos de la actual Corporación Municipal, formada por PP y Vox desde 2023, con la mirada puesta en mantener la confianza de los ciudadanos. Y si hay un área importante en las administraciones locales, ese es la de Tráfico y la Movilidad.

El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, atiende a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León en una entrevista en la que aborda proyectos ya realizados, pendientes y la influencia que tendrán las obras de la estación de trenes impulsadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Gutiérrez Alberca considera que cuando se habla de tráfico hay un componente "muy psicológico", porque de entrada siempre vamos a pensar que está mal. "Uno no se para a pensar si está mejor o peor que antes y luego las modificaciones se olvidan rápidamente", defiende.

Para el edil, ya se "ha avanzado mucho" en algunas áreas de la ciudad en la consecución de lo que en el Ayuntamiento de Valladolid definen como "movilidad de convivencia", apostando por los peatones, las bicicletas y el tráfico rodado.

"Las modificaciones que hicimos en la Avenida de Gijón y en el Puente de Poniente nos han permitido que haya una fluidez mucho más importante", destaca. Precisamente, para estos casos pone el ejemplo de que "tendríamos que pensar como era el acceso hace más de dos años" y considera que quienes circulan por estas vías "sí están de acuerdo con lo que estoy diciendo".

En este tiempo, no obstante, no oculta problemas puntuales de fluidez en la ciudad. En concreto, en la zona oeste, donde ha coincidido "un periodo de obras importantes como eran las de Arco de Ladrillo y la VA-20", las cuales admite que "han dificultado la movilidad en Valladolid".

Además, ya avanza que "puede que en el futuro también tengan incidencias derivadas de las obras de la estación de trenes". Precisamente, ya avanza que "por supuesto" habrá que hacer una reordenación del tráfico en toda esa zona, especialmente cuando se empiece a trabajar con los muros pantalla para el aparcamiento subterráneo que está previsto.

"Y eso que decían que no podían hacerse (muros pantalla) por el freático", apostilla. Son estas obras, justamente, las que han justificado su negativa a aprobar los tres pasos subterráneos de la integración ferroviaria en superficie de la zona de Ariza, ya que el informe que anunció el alcalde, Jesús Julio Carnero, les dice que "van a afectar mucho".

"Estamos hablando de miles de camiones que van a transportar tierras, maquinarias y están previstos cortes de calle muy importantes de la ciudad y eso repercute en otras arterias principales. Nosotros ya le dijimos al Ministerio que no se podían ejecutar las obras con carácter simultáneo", apunta.

En este sentido, el edil señala que los túneles de Ariza tenían una previsión de 48 meses de obra, que coincidirían con la estación de trenes y todo lo que ello conllevaría. Además, también ha influido que no ha sido hasta el pasado 12 de noviembre cuando han tenido la primera reunión en la que les han planteado el plan de obra de la estación ferroviaria.

Balance y proyectos pendientes

Gutiérrez Alberca tiene una valoración positiva hasta ahora de su trabajo al frente de la Concejalía de Tráfico y Movilidad, donde han propugnado la "ejecución de infraestructuras". Pone de ejemplo algunas como la rehabilitación urgente del viaducto de Arco de Ladrillo o los trabajos ya iniciados para impulsar el proyecto de Daniel del Olmo o la glorieta de San Agustín.

Sobre este último, asegura que el Ayuntamiento de Valladolid "ya ha cumplido" su parte, se ha elaborado el pliego de prescripciones técnicas y administrativas para su licitación y ahora están a la espera de que el Ministerio dirigido por Óscar Puente les convoque para "definir cómo va a ser la financiación y el convenio de colaboración".

En cuanto al Puente de Poniente, el concejal ya avanza que "no está olvidado" y promete acometer las obras "en el futuro", después de los distintos vaivenes que ha sufrido y de momento su proyecto paralizado.

Cuando entraron al equipo de Gobierno en mayo de 2023, el edil lamenta que se encontraron con una red de infraestructuras "muy deteriorada", especialmente en los casos del Puente de la Hispanidad, Daniel del Olmo o Arco de Ladrillo.

Lo achaca a que el anterior equipo de Gobierno municipal de PSOE y Valladolid Toma la Palabra (VTLP) tenía "otras prioridades" como "conciertos internacionales muy importantes en la Plaza Mayor o traer los Goya", en vez de las infraestructuras de movilidad de la ciudad.

Para esta segunda parte de la legislatura, iniciada el pasado mes de junio, en el área de Tráfico y Movilidad se marcan "varias líneas de trabajo". Estas se centran en el establecimiento de nuevos estacionamientos subterráneos, para "mejorar las posibilidades de aparcamiento" o continuar con el proyecto de entornos escolares seguros, desde el punto de vista de la seguridad vial "muy interesante".

También se propone "impulsar por supuesto la estrella del transporte público", en referencia al autobús urbano de Auvasa, con la "modernización de la empresa y la flota". O mejorar el sistema de bicicleta pública 'Biki'.

Avanzar en sistemas de mejora de la gestión de la movilidad son otras de sus prioridades. "Fundamentalmente indicadores, que nos los den con carácter de datos abiertos que nos planteen en qué podemos incidir para una mejora de la movilidad de una era digital mucho más moderna de lo que ha existido hasta ahora", precisa.

Y sin olvidar las infraestructuras, donde quieren hacer "hincapié" porque cada vez que se actúa en una, en un paso inferior o en un viaducto se produce "una mejora sustancial" de la movilidad en Valladolid.

Por proyectos concretos, sobre el aparcamiento subterráneo bajo la Plaza Marcos Fernández de Parquesol, el concejal desvela que en estos momentos se está elaborando el pliego para trabajar en él.

La idea es construir un nuevo espacio mediante un sistema de abonos para "incentivar su uso por parte del comercio de la zona, oficinas, entidades bancarias para poder liberar plazas de aparcamiento en la calle".

Un barrio, que, además, viene sufriendo desde hace meses las obras de la red de calor que tanto han influido en el tráfico. Pero que Gutiérrez Alberca ya avanza que están en el "final" y se prevé que puedan concluir en el mes de marzo de 2026, una vez se acabe de intervenir en la calle Hernando de Acuña, arteria principal de Parquesol.

Sobre otras cuestiones, como la reordenación de las terrazas de la ciudad que se inició el pasado mes de marzo, también puntualiza que los redactores del proyecto han presentado "algunos resultados" con los que ya están trabajando junto a la Asociación Provincial de Hostelería para empezar a actuar sobre espacios concretos.

Incluso recuerda que ya dijo ante los medios de comunicación que iban a hacer un planteamiento de actuación antes de final de año en la zona centro y lo mantiene. "En este mismo mes de diciembre, esperamos poder hacer las propuestas de regulación para los primeros espacios", garantiza.

En cómputo general, el edil 'popular' cree que en estos dos años y medio se ha conseguido una "ciudad más amable para el peatón, el ciclista y los conductores".

"Se han incrementado espacios peatonales en la plaza de San Juan, en el entorno escolar del IES La Merced, en algunas zonas de La Victoria o en Parquesol", pone de ejemplo. Pero en este sentido, precisa que Valladolid es una ciudad "que tiene muchas facilidades para el uso peatonal" e incluso echa la vista atrás hasta su etapa como responsable del área de Urbanismo durante el mandato de Javier León de la Riva.

"Hicimos las primeras peatonalizaciones de Menéndez Pelayo, Montero Calvo, la zona de la antigua Catedral, etc.", recuerda. No obstante, avanza que Valladolid "necesita ahora una reurbanización de esas primeras" y ya avisa de que la calle Teresa Gil "prácticamente habrá que rehacerla entera no tardando porque ha tenido un desgaste muy importante".

Para los ciclistas precisa que "no hacemos más que batir récord en cuanto a la utilización del sistema de transporte público y se ha incrementado la infraestructura".

Por último, para los vehículos se "ha mejorado la zona norte" en cuanto a fluidez y en un futuro se centrarán en avanzar en infraestructuras en la parte oeste "fundamentalmente".

"Conjuntamente con la obra de Daniel del Olmo queremos hacer unas actuaciones específicas de Movilidad en el Polígono Argales y yo creo que en ese sentido vamos por buen camino", zanja el concejal del Ayuntamiento de Valladolid.