Más de 140.000 enseres son abandonados en las calles de Valladolid y solo un 25% usa el servicio de recogida a domicilio

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, presenta la campaña 'No nos dejes en la calle'.

El Ayuntamiento de Valladolid, a través del concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, ha presentado este miércoles una campaña de concienciación, bajo el lema 'No nos dejes en la calle' para que los ciudadanos conozcan y utilicen de forma "adecuada" el servicio municipal gratuito de recogida de enseres, frente al incremento de objetos abandonados en la vía pública sin previo aviso.

El edil ha comenzado recordando el número disponible para solicitar el servicio (983 35 25 81) y ha aclarado que "no es un teléfono de urgencia", pidiendo así paciencia a la ciudadanía que accede a la recogida de enseres. En el último año se ha incrementado en un 14,88% el número de actuaciones asociadas a "frigoríficos, lavavajillas, sillas, mesas o colchones" abandonados, repercutiendo en los costes de un servicio que suponen más de 1,1 millones de euros para el Ayuntamiento de Valladolid, aproximadamente.

Reconociendo esta "problemática" que afecta "a la convivencia y a la imagen de nuestros barrios", Cuadrado ha querido hacer un llamamiento a la colaboración ciudadana, en caso de detectar vehículos, especialmente furgonetas, que depositan enseres en zonas de contenedores sin previo aviso, dejándolos abandonados.

Ante estas situaciones, ha resaltado que si el ciudadano les comunica la matrícula, inmediatamente se ponen a trabajar para tratar de localizar al infractor. Las sanciones, para estos casos y también en los que un particular abandone algún objeto voluminoso, pueden alcanzar los 1.500 euros.

Precisamente, ha incidido en que se está en permanente colaboración entre la Policía Municipal y el Servicio Municipal de Limpieza en aquellos puntos donde se han registrado más estas incidencias, como son el barrio de Las Delicias y el Polígono de San Cristóbal, donde además hay un vehículo de recogida específico para estas zonas.

No obstante, ha reconocido que "no se puede tener a una patrulla vigilando las 24 horas". El concejal ha querido de esta forma destacar que se trata de una "campaña de concienciación e información" y que tampoco pretende "regañar ni recriminar", sino "reconducir y poder organizar el servicio".

En este sentido, ha apuntado que el 75% de los bultos que se retiran por parte del Servicio Municipal de Limpieza son desechados sin control por sus propietarios, lo que supone las consecuentes pérdidas de tiempo para los empleados que trabajan bajo improvisación. "Solo el 25% usa el servicio, no es mucho, es muy poco", ha lamentado Cuadrado.

Actualmente, se destinan entre dos y tres equipos, dependiendo de la disponibilidad, a la recogida de lunes a sábado en horario de mañana de enseres abandonados, compuesto por un conductor y dos peones, con un camión de caja abierta.

Recursos que no se pueden destinar al servicio de recogida a domicilio, que cuenta actualmente de lunes a viernes en horario de tarde con entre tres y cuatro equipos. Este último, han precisado que "normalmente" da servicio a las peticiones en el mismo día que se reciben las llamadas para comunicar la recogida de un objeto voluminoso.

El tiempo medio máximo, según los datos del Ayuntamiento de Valladolid, que pasa entre que se recibe la llamada y se recoge el objeto es de unas 11 horas. "No queremos generar una lista de espera, pero el servicio se tiene que amoldar un poquito a los medios disponibles", ha precisado el director del servicio, que ha coincidido con el edil en que el número habilitado "no es un teléfono de urgencia".

El tiempo medio de llamada es de entre 3 y 10 minutos, habiendo un volumen de enseres o voluminosos limitados para cada solicitud, además de un número de solicitudes por cada ciudadano y/o vivienda, para que pueda llegar el servicio al mayor número de vecinos.

En cualquier caso, se ha recordado que también existen cinco puntos limpios en la ciudad, a donde se pueden llevar los objetos sin que sea necesario solicitar cita previa.

La recogida a domicilio se realiza en el portal de la vivienda y, en el caso de que no cumpla con las condiciones del Servicio en cuanto a acceso, propiedades privadas, escaleras o trasteros, se pide que se dejen los enseres en la batería de contenedores más cercana a su casa.

La recogida se efectúa entre las 14:30 y las 19:00 horas, por lo que se insta a los usuarios a dejar los objetos en lugar indicado entre las 14:00 y las 14:30 horas, evitando que los muebles y voluminosos estén el menor tiempo posible en portales o vía pública.

Cabe resaltar que el servicio de recogida no está operativo durante la Semana Santa y las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, estando los medios destinados a estos acontecimientos, lo que genera en esas fechas una gran demanda retenida que alcanza de media unas 1.400 llamadas tras abrirse el servicio de nuevo.

Pero, aún así, se ha logrado alcanzar un cumplimiento de los compromisos de calidad del 99,701% en este año 2025, según han destacado.

Durante el pasado año se recibieron 16.424 solicitudes de retiradas de enseres a domicilio, que implicó la recogida de 45.897 objetos. Esto supone un incremento del 38% con respecto al 2024.

Por otro lado, el pasado año se retiraron 140.763 bultos abandonados en la vía pública y este año, a 31 de octubre de 2025, ya se han recogido 142.003, previendo así una subida del 15%.

Esto, ha insistido Cuadrado, es sancionable según la ordenanza municipal de recogida selectiva de residuos y limpieza viaria de Valladolid. "Lejos de disminuir, cada año se va incrementando el número de bultos desechados sin control frente a los que se han recogido a través de una solicitud previa del demandante, lo que pone de manifiesto la ausencia de compromiso por parte de un amplio sector de la ciudadanía", ha lamentado.