CSIF denuncia la "insuficiente" limpieza en los autobuses de Auvasa y el gerente responde: "La flota se limpia todos los días"

La Central Sindical e Independiente de Funcionarios (CSIF) ha denunciado públicamente este miércoles el "insuficiente e inadecuado" mantenimiento y limpieza de la flota de 156 autobuses de Auvasa provocado por un "escaso personal" de lavacoches y peones que no pueden atender los vehículos que salen a la mañana siguiente por la "sobrecarga y precariedad" de su trabajo, además de atender a funciones que no le corresponden.

A través de un comunicado remitido a los medios de comunicación, esta situación "no asegura la correcta limpieza diaria y mantenimiento" de la flota de autobuses urbanos de la ciudad del Pisuerga. Por su parte, el gerente de Auvasa, Eduardo Cabanillas, ha defendido que la flota "se limpia todos los días".

Han alertado de una "ausencia de convocatoria de plazas" y lamentan la "dejadez" en la gestión de listas de reserva por parte de la nueva gerencia que, según manifiestan, "ha dejado caducar sin renovar la lista anterior".

A esto, Eduardo Cabanillas ha respondido que en el servicio hay 16 plazas más el encargado, "todas cubiertas", por lo que al no existir vacantes no se pueden realizar más convocatorias.

Esto hace que el servicio funcione "con un personal muy por debajo de los mínimos necesarios" en muchos de los turnos. El sindicato desvela que "en no pocas ocasiones" esta falta de trabajadores para cubrir permisos, vacaciones y bajas en el servicio ha propiciado que el turno nocturno se haya reducido a tres empleados.

Algo que "imposibilita poder atender los 122 autobuses que salen a la mañana siguiente". Un contexto que "repercute directamente" en el servicio de mantenimiento y limpieza de los 156 autobuses - 40 articulados y 116 rígidos - que usan a diario más de 100.000 usuarios. "Así no se garantiza un servicio público de calidad", han advertido.

Según CSIF, la carencia de trabajadores "obliga" a estos a "asumir tareas ajenas a su categoría", como es el caso del reparto de personal de la empresa, la revisión de niveles de aceite, la limpieza de zonas externas o el repostaje. "Sacrifica su función principal: la limpieza integral de los vehículos", han expuesto.

"La carga de trabajo es excesiva y llevamos meses denunciando que el personal realiza funciones que no le corresponden. La empresa no ha puesto ninguna solución efectiva sobre la mesa", han asegurado.

Por último, han querido exigir la convocatoria urgente de listas de reserva actualizadas para cubrir las "necesidades reales" del servicio, tanto en el área de lavacoches y peones como en otros colectivos que están igualmente afectados, siendo el caso de inspección, "donde también Auvasa ha dejado caducar la lista de reserva".

En cuanto a ello, Cabanillas ha resaltado un "desconocimiento" por parte del sindicato, dado que "cuando se aprueban las convocatorias nuevas, se derogan las listas existentes y se ponen en marcha unas nuevas como venimos haciendo".