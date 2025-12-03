El Ayuntamiento de Valladolid expulsa a dos vocales del tribunal de las oposiciones a Policía por la prueba plagiada

El Ayuntamiento de Valladolid ha decidido expulsar a los dos componentes del tribunal que aportaron una prueba plagiada de una academia vallisoletana para hacer un caso práctico durante la celebración de las oposiciones a Policía Municipal.

Lo hace a través de un decreto que sirve para anular el segundo ejercicio de la prueba de conocimientos, realizado este pasado 19 de noviembre. En esta oposición se ponía en juego 13 plazas de agente de Policía Municipal, nueve por turno libre, tres por movilidad y una de reserva para tropa y marinería.

La decisión se ha adoptado por unanimidad tras constatar que parte del enunciado del supuesto práctico planteado en este ejercicio coincidía literalmente con un material elaborado por una academia de preparación de oposiciones, difundido el pasado mes de agosto, lo que podría suponer un perjuicio para la igualdad de oportunidades entre aspirantes.

De esta manera, el Consistorio ha modificado la composición del órgano de selección para la provisión de 13 plazas de Agente de Policía Municipal tras la anulación del segundo ejercicio de la prueba de conocimientos por un supuesto práctico plagiado. Una investigación que todavía sigue abierta.

La resolución a la que ha tenido acceso este medio, con fecha de firma del 1 de diciembre de 2025, deja sin efecto el nombramiento de dos miembros que aportaron la parte del ejercicio que coincidía literalmente con un material elaborado por una academia de preparación de oposiciones.

La medida se adopta con el objetivo, según la concejalía de Hacienda y Personal, "de garantizar plenamente los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública", así como los de "imparcialidad y transparencia" en la actuación del órgano de selección.

Los hechos

Según la cronología, el pasado 31 de julio de 2025: Se aprueban las bases de la convocatoria pública para la provisión de las 13 plazas de Agente de Policía Municipal correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2025

El 19 de noviembre se celebra el segundo ejercicio de las pruebas de conocimientos. Un día después, se tiene conocimiento por diversos medios (prensa, WhatsApp, etc.) de que una parte del supuesto práctico coincidía literalmente con uno elaborado por una academia que forma a opositores para la Policía Local.

Ese mismo día, el órgano de selección acuerda por unanimidad anular el ejercicio realizado, ya que aún no se había procedido a la corrección y los ejercicios estaban precintados.

Posteriormente, la presidenta del órgano de selección informó de que el supuesto práctico fue aprobado por unanimidad, pero la parte coincidente con el material de la academia fue aportada por dos miembros, quienes lo obtuvieron de terceras personas ajenas al órgano de selección.

El conjunto de los miembros no fue advertido de que esa parte no era de elaboración propia.

Así, el Ayuntamiento ha decidido modificar la composición del órgano de selección considerando los hechos expuestos como razón suficiente para garantizar el cumplimiento de los principios de acceso al empleo público y la continuidad del proceso de selección.

De esta manera, se deja sin efecto el nombramiento de los dos vocales que aportaron el supuesto práctico plagiado. Así, se designa un nuevo vocal titular y un nuevo vocal suplente en sustitución de los miembros expulsados.

La propuesta de resolución fue elevada por el Subdirector del Departamento de Gestión de Recursos Humanos y resuelta en sus propios términos.