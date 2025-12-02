Fallece de forma repentina a los 60 años José Luis Cienfuegos, director de la Seminci

El Ayuntamiento de Valladolid ha expresado sus condolencias por el fallecimiento repentino de José Luis Cienfuegos, director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), cuyo deceso ha conmocionado al mundo del cine y a la ciudad. Ha muerto a los 60 años de edad com consecuencia de un ictus.

En un comunicado, el Consistorio ha trasladado su apoyo “a su familia, a sus amigos y a todos los compañeros del Festival y del mundo del cine” en estos momentos de profundo dolor.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha destacado la figura de Cienfuegos con unas palabras cargadas de emoción, subrayando la huella que deja tras su inesperada marcha.

“Hoy, de manera sorpresiva, la vida nos acaba de arrebatar a José Luis Cienfuegos. En las tres ediciones que ha dirigido nuestra querida Seminci ha demostrado su capacidad para que el festival adquiriera cada vez más peso desde el punto de vista que realmente importa: ser el gran Festival de Cine de Autor”, expresó.

El regidor recordó también su amplia trayectoria al frente del Festival de Cine de Gijón, del Festival de Cine Europeo de Sevilla y su permanente compromiso con la cultura cinematográfica.

“Era un amante del arte, del cine, del cine de autor… pero, sobre todo, un amante de la vida y de las personas. Un entusiasta, lleno de ilusión, amigo de sus amigos. Desde aquí queremos rendir a su familia nuestro más sentido pésame. Seminci y la ciudad de Valladolid siempre recordarán a José Luis Cienfuegos. Descanse en paz”, concluyó.

En palabras del propio festival: "Cienfuegos adoptó una mirada poliédrica, destacando el papel fundamental que los distribuidores, productores, la crítica y los medios tienen en el impulso del cine de autor. Transformó radicalmente la manera de hacer festivales en nuestro país, haciendo de ellos lugares habitables en los que el cine se convertía en el pilar para la celebración de la cultura y de la vida".

También el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha sumido a las condolencias. “Lamento profundamente el fallecimiento de José Luis Cienfuegos.Todo mi apoyo a su familia, amigos y al mundo del cine. Es una gran pérdida para #Valladolid, para la cultura de #CastillayLeón y para la @Seminci_oficial, referente internacional del cine. #DEP”

Una figura clave del cine de autor

Nacido en 1964, Cienfuegos asumió la dirección de la Seminci tras encabezar desde 2012 el Festival de Sevilla, donde reunió a grandes figuras del cine europeo como Agnès Varda, Paolo Taviani, Jacques Audiard, Abdellatif Kechiche, Ruben Östlund, o cineastas que han marcado el cine de autor contemporáneo como Joanna Hogg, Alice Rohrwacher, Elia Suleiman, Abel Ferrara, Christian Petzold, Sergei Loznitsa o Pedro Costa, entre muchos otros.

Como director del Festival de Sevilla, formó parte del Comité Organizador de los 31 European Film Awards, celebrados en la ciudad en 2018, y fue miembro activo de la European Film Academy, integrando también su comité de expertos.

Además, participó en la selección de los LUX Film Awards hasta 2019 y ejerció como asesor en diversas instituciones cinematográficas nacionales e internacionales.

Entre los años 1995 y 2011 dirigió el Festival Internacional de Cine de Gijón, al que otorgó una identidad reconocida por su independencia y su compromiso con el cine de calidad. De forma paralela, organizó el festival “Intersecciones”, dedicado a artistas de prestigio y propuestas emergentes de la escena independiente.

A lo largo de su carrera impulsó numerosos homenajes a cineastas de referencia, entre ellos Olivier Assayas, Tsai Ming-liang, Abbas Kiarostami, Víctor Erice, Todd Haynes, Claire Denis, Aki Kaurismäki, o Lisandro Alonso.