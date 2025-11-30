Héctor (40), 20 años al frente de un histórico y famoso bar en Medina: "Servimos las mejores copas del mundo"

Héctor López Lucas en su Bar Boulevard de Medina del Campo Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Medina del Campo es un buen lugar, lo primero, para visitar. El Castillo de la Mota, su imponente Plaza Mayor y otros edificios históricos son una cita ineludible para visitar la Villa de las Ferias en la provincia de Valladolid.

También es un buen lugar para salir y disfrutar de sus negocios hosteleros. Para tomar un buen refresco, un café, una cerveza y olvidarse de todo por un rato en la mejor compañía. Esa que cada uno elige.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con Héctor López Lucas. Un varón de 40 años que, hace 20, abrió el Bar Boulevard, que tiene un nombre estable ya en la localidad pucelana y por el que muchos pasan cada fin de semana.

Conocemos más la historia del local en esta amena conversación con el dueño del negocio.

Interior del Bar Boulevard en Medina del Campo Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Hostelero desde pequeño

“Soy una persona que empezó muy pronto en el mundo de la hostelería. Se podría decir que me viene de cuna. Es algo innato que he ido aprendiendo sobre la marcha. Con unos 13 años ya estaba detrás de la barra en el bar del pueblo de mis tíos. A partir de ahí, todo ha sido vocacional”, explica, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Héctor López Lucas.

A sus 40 años, el medinense suma 21 en el complicado mundo hostelero. Recuerda con especial cariño su infancia, con sus tíos, en la localidad vallisoletana de Fresno el Viejo. Ahí, ya le llamaba la atención todo lo que tenía que ver con este mundo.

“Después de comenzar recogiendo vasos y demás llegó la idea de abrir mi propio negocio. La propuesta aparece de un socio que me sacaba unos cuatro años y que me propone abrir el Bar Boulevard. Él me dio el empujón y aquí estamos 20 años después”, confiesa.

El amante del deporte, de la gastronomía y de pasar tiempo con su familia añade que, en la actualidad, sigue “compartiendo sociedad” con esta persona pero que es él el que “lleva todo el peso del negocio”.

20 años del Bar Boulevard

“El local estaba abierto por aquel entonces. El dueño lo quería dejar y vimos la oportunidad de coger las riendas hace 20 años. Cambiamos el nombre y el estilo para que fuera más comercial. Nos lo curramos mucho. Servimos las mejores copas del mundo. Nos lo dice la gente”, afirma nuestro entrevistado.

Las copas del Bar Boulevard en Medina del Campo Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Cuidan hasta el más mínimo detalle para que el cliente esté “como en el sofá de su casa”. Un establecimiento hostelero histórico que se ubica en la calle de Las Farolas número 2 de la Villa de las Ferias que cuenta con extras trabajando pero que sufre la falta de trabajadores que quiera adentrarse en esta profesión tan compleja.

“Abrimos viernes, sábado y domingo. Cuentan con cuatro o cinco empleados que van rotando los fines de semana. Sufrimos la falta de personal en el sector, pero la verdad es que estoy muy satisfecho del equipo que tengo. Muchos de ellos se han convertido en grandes amigos”, añade el empresario hostelero.

El establecimiento cuenta con 80 metros cuadrados. Además de servir esas copas, se cuidan los detalles en el servicio de todos sus productos. Un rico café, o una caña perfectamente tirada, haciéndolo con todo el cariño para que el que pruebe, repita.

Héctor López Lucas en su bar Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

El local es famoso también por sus fiestas y eventos durante las Fiestas de San Antolín y Navidad. También destaca su clásica fiesta ‘Flower Power’ en la que “se refleja la verdadera identidad de Boulevard y su gente”, añade nuestro entrevistado.

Sacar adelante un negocio en el medio rural

“Vivir en Medina del Campo es sensacional. Algo fantástico. Sin embargo, nosotros nos encontramos con el problema del personal que tenemos que afrontar como podemos. Además, cada vez tenemos que afrontar más pagos y los productos están, cada día, más caros. Todo sube menos los sueldos”, afirma Héctor.

Añade que “mucha gente se va fuera del pueblo por trabajo” y “regresa en contadas ocasiones al medio rural” ya que “sus empleos están en las grandes capitales”.

A pesar de todas las complicaciones a las que tiene que hacer frente, que son muchas, para conseguir que el negocio siga con vida, asegura que “ganamos para sobrevivir” y que el futuro del local es bueno.

“Siempre viene bien pasarse por un bar como el nuestro, disfrutar tomando un café, una cerveza o una copa y olvidarse de todo por un rato, por ejemplo, tras un día duro de trabajo. Es algo que creo que es aconsejable”, añade.

Él sigue con fuerzas y con muchas ganas de continuar con su negocio porque, como apunta, se ve “con fuerza y con ganas” y, además, porque “disfruta y le gusta lo que hace”.

“Quiero seguir trabajando en esto. Espero que la gente responda como hasta ahora. Tengo clientes que son fieles desde el primer día que abrí. Gracias a ellos seguimos estando aquí, día a día. Mejorando, dando calidad y calidez”, finaliza.

Larga vida al Pub Boulevard de Medina del Campo. que apuesta por su eslogan #behappy #beblvd.