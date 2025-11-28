Valladolid descubre la vida más allá de la atmósfera: un viaje espacial inmersivo se esconde en el Museo de la Ciencia

La exposición 'Astronautas' estará disponible en el Museo de la Ciencia de Valladolid hasta el 12 de abril de 2026

Valladolid ha despegado rumbo al espacio. Lo hizo el pasado 28 de octubre y la aventura durará hasta el próximo 12 de abril de 2026. Un viaje más allá de la atmósfera terrestre y del que se puede formar parte acudiendo al Museo de la Ciencia gracias a la exposición 'Astronautas', formada por más de 200 objetos.

De la mano de Rocaviva Eventos y comisiarada por Sonnia Rivas-Caballero, Belén Yuste y Javier Gregori, la muestra, organizada por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, busca dar una "importancia grande al papel de España en la aventura espacial".

Así lo desgrana Rivas-Caballero a este periódico, sobre una exposición que, además, tiene una "vocación claramente bilingüe, en español e inglés". "Nuestra intención es que llegue a otros países", avanza la comisaria, una vez que la muestra fue inaugurada en Madrid y acabe su etapa en la ciudad del Pisuerga.

Material filatélico, numismática nacional e internacional, libros y publicaciones sobre el espacio, recreaciones en 3D, arte y hasta el primer traje estratosférico de Emilio Herrera, que fue el primer prototipo de vestimenta para salir a la estratosfera, son algunos de los elementos que componen la muestra.

Nada más entrar, la Sala L/90º del Museo de la Ciencia nos recibe con una bienvenida de los leoneses Sara García y Pablo Álvarez, los últimos españoles en convertirse en astronautas, con un pequeño vídeo de un minuto.

La primera parte de la exposición se compone de la trayectoria de España en el espacio. Una de las cosas más destacadas es el aparato que recibió el primer audio y vídeo desde la luna, que estaba en Fresnedillas de la Oliva, para luego retransmitirlo hasta Houston.

Imágenes de España sacadas desde el espacio por Miguel López Alegría, su biografía y la de Pedro Duque, y el primer traje estratosférico que creó el ingeniero español Emilio Herrera en 1935 completan esta primera parte.

Siguiendo el recorrido, hacia la derecha en esta primera sección, se pueden visionar animales que se guían por las estrellas y la luna, además de referencias a aquellos que se convirtieron en astronautas.

Esta parte se compone por dos vitrinas con piezas que han sido cedidas por el Museo Nacional de Ciencias Naturales. El camino continúa por un tramo llamado 'La vida en el espacio', una sección pensada especialmente para los más pequeños, "aunque a los mayores también les encanta", asegura Rivas-Caballero.

Aquí, los más curiosos podrán descubrir cómo se trabaja, cómo se come o cómo es la ropa que llevan los astronautas. "Lo que es la vida normal y cotidiana en el espacio", precisa.

Y llegados al medio de esta sección, aparece la estación táctil. "Nos parecía muy importante que tanto los invidentes como todo el público pudiera tocar, tener la sensación de la cara oculta y visible de la luna", explica.

A lo largo de todo el recorrido podrán encontrarse un total de 19 vitrinas que contienen material filatélico y numismático, reproducciones, libros o diplomas. Al final del pasillo se encuentra 'Neurolab', donde intervino España en la misión que la Nasa dedicó en 1998 a estudiar el cerebro en ingravidez.

"Se tenía que dedicar a un científico y se decidió que fuera a Santiago Ramón y Cajal, que es considerado el padre de la neurociencia. Aquí se pueden ver las fundas con las preparaciones histológicas que realmente fueron al espacio porque en esa misión, la nave Columbia llevó dibujos y preparaciones del científico", relata.

Justo al final de esta parte, se encuentra el rincón artístico, con dos obras de Marco Tamargo que, mediante la técnica de Move Art, cuando se enciende la luz son dos representaciones y al apagarse se ven dos lienzos completamente diferentes.

Ya de vuelta en el recorrido, a la derecha nos encontramos con un pequeño guiño a la siguiente aventura espacial, que es llegar a Marte. "Es el Mars Pace Finder, ese aparato con el que se está ahora mismo estudiando el planeta. Parte importante está diseñada, producida y construida en España", apunta.

La exposición acaba dedicando gran parte de la vuelta a mujeres astronautas. En el momento que se realizó el estudio, hace dos años, había 64 mujeres. "Muy pocas en relación a los hombres, no llegan al 25%", destaca Sonnia.

La sección comienza hablando de su papel en general, haciendo parada en la primera, que no fue astronauta, sino cosmonauta porque era rusa, Valentina Tereshkova. Después hay que viajar 20 años para que la primera americana fuera al espacio, que fue Sally Ride, y 10 años para la primera afroamericana, Mae Jemison.

Un segundo tramo descubre el papel de las mujeres europeas, con figuras como la francesa Claudie Haigneré, con una entrevista en exclusiva que se puede ver en una pantalla instalada, y la más mediática, que fue Samantha Cristoforetti.

Todo esto se completa con un original de los diplomas que la Nasa entregó a los trabajadores de Fresnedillas de la Oliva, el duplicado sustituto del Rover Mars Finder, aparatos reales cedidos por el Museo Lunar, seis audiovisuales u objetos de coleccionista que representan la fiebre espacial con la llegada del hombre a la luna como los puros habanos.

En definitiva, una propuesta en la que los que ya conocen el espacio "puedan profundizar" y en la que los niños se puedan sentir identificados porque "conozcan cosas con un lenguaje muy sencillo", o que al que le guste la filatelia tenga "una razón para ir", resume la comisaria.