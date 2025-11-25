Carnero rechaza la "politización" de la violencia machista: "No debe ser utilizada como arma arrojadiza, destruye vidas"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante el acto institucional por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este martes

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asegurado este martes que la violencia machista "no puede ser utilizada como arma arrojadiza" y ha afirmado que "el Ayuntamiento no entrará nunca en la politización de una lacra que destruye vidas". Así se ha pronunciado durante el acto institucional en el Consistorio con ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, cuyo eje central ha sido la visibilización de las historias reales de las mujeres que han sufrido violencia machista.

La campaña municipal de este año, presentada bajo el lema 'Tienen rostro, nombre e historia', reivindica que las mujeres "no son cifras ni sucesos anónimos, sino personas con proyectos, familias, cuerpos, voces y esperanzas". Carnero ha agradecido la implicación de los equipos municipales y profesionales que, "durante todo el año, sostienen el trabajo de acompañamiento y prevención".

Y ha reconocido especialmente "el esfuerzo y la generosidad" de la mujer que ha cedido su testimonio para convertirlo en el manifiesto institucional de este año, leído durante el acto por la periodista Laura Ríos. También a la diseñadora del cartel de la campaña, Celia Gallego, joven artista vallisoletana.

En el marco del acto, se ha procedido a la lectura de la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del 25N, y que en Valladolid ha sido leída exclusivamente por el Grupo Municipal Popular.

Avances en el Mapa del Miedo

Durante el acto, ha presentado un balance del trabajo desarrollado por el Ayuntamiento a lo largo del último año. El alcalde ha explicado los avances en la actualización del Mapa del Miedo de Valladolid, una herramienta "clave para identificar y mejorar los espacios que generan inseguridad".

"Este año se han revisado 82 puntos del Mapa, se han propuesto para retirada varias zonas que han mejorado sus condiciones, y se encuentran en marcha distintas intervenciones en áreas señaladas por la ciudadanía. Servicios como Cartografía, Policía Municipal, Parques y Jardines o Urbanismo han trabajado de manera coordinada para perfeccionar esta herramienta preventiva y de mejora del espacio urbano", ha destacado.

Además, ha señalado que la Oficina de la Mujer ha atendido a 75 mujeres y realizado 111 intervenciones, con un acompañamiento que abarca desde consultas laborales o legales hasta cuestiones de salud, salud mental y violencia contra la mujer. "Muchas de las usuarias han regresado en distintas ocasiones, lo que refleja el vínculo de confianza creado y la utilidad de este recurso municipal", ha afirmado. El acto ha finalizado con una actuación musical ofrecida por Manuela del Caño y Belén Castillo, y una foto de familia.

Carnero ha asegurado que el Ayuntamiento de Valladolid "ha reafirmado su compromiso con políticas de igualdad basadas en la prevención, la atención integral y la construcción de una ciudad segura para todas las mujeres" y que la campaña 'Tienen rostro, nombre e historia' quiere recordar que "detrás de cada actuación municipal hay vidas reales que merecen ser escuchadas, protegidas y respetadas".