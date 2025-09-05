"Yo siempre defenderé la lucha contra la violencia de género": la reivindicación de Carnero frente al negacionismo de Vox

Jesús Julio Carnero, junto a Rodrigo Nieto, Carolina del Bosque, Julia González y otros representantes de la Mesa de las Mujeres en la presentación de la campaña 'Valladolid libre de agresiones sexistas'

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha defendido su postura como "un defensor de la lucha contra la violencia de género" un día después de las polémicas jornadas de Vox en el Congreso de los Diputados negando la misma y ante la ausencia de sus socios de gobierno en actos relacionados con este ámbito.

Precisamente, estas declaraciones se han producido este viernes, 5 de septiembre, durante la presentación de la campaña 'Valladolid libre de agresiones sexistas', donde no había ningún miembro de Vox y se han dado a conocer las iniciativas para evitar incidentes durante las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2025, que comienzan hoy.

Carnero ha respondido así a las polémicas jornadas contra la "ideología de género" de Vox en el Congreso y sobre si está a gusto con la ausencia de sus socios siempre en actos relacionados con la violencia machista. "Cada uno defiende su posición ideológica. Yo soy un defensor de la lucha contra la violencia de género", ha resaltado.

En este sentido, el regidor vallisoletano ha apuntado que "cada persona, con su ideología, sabrá lo que tiene que hacer, entender y defender". "No se trata de estar a gusto o no. Siempre reivindicaré la defensa de la lucha contra la violencia de género, la defensa de la igualdad de las mujeres y este Gobierno, a través de la Concejalía de Familia y Personas Mayores viene demostrando esas políticas de igualdad", ha precisado.

Tanto es así que ha recordado que en 2024 se incrementó un 5% el presupuesto en igualdad, mientras que este año la subida ha sido de un 9% con respecto al ejercicio anterior. "El movimiento se demuestra andando y con hechos", ha zanjado.

De esta forma, Carnero ha insistido en que defenderá siempre las políticas de igualdad, primero, "porque todavía no la hemos alcanzado" y, segundo", porque "creo en ella".

Puntos violeta

Durante la presentación, el regidor ha destacado el objetivo de la campaña 'Valladolid libre de agresiones sexistas', que pretende que "todos nos respetemos, que todos seamos capaces de tener una fiesta agradable, divertida, llena de ilusión, pero sobre todo llena de comportamientos que respeten a las mujeres y también a los hombres".

Habrá tres puntos violetas fijos, que servirán como centros de atención tras una agresión sexual, orientación e información. Estarán en Las Moreras, donde además se encuentra el equipo de psicólogos, la Cúpula del Milenio y la Plaza de Zorrilla.

A estos se les sumarán distintos puntos violeta móviles que estarán los distintos días en los puntos claves donde se celebren los eventos más multitudinarios. Al mismo tiempo, existe una colaboración con el Colegio de Farmacéuticos para que las farmacias sirvan igualmente de puntos violeta.

Además, cada agente de la Policía Municipal se convertirá durante estos días "en un punto violeta de lucha contra las agresiones sexistas".

"Entre todos debemos luchar para que se respete a las mujeres y tengamos unas fiestas en las cuales la diversión sea la noticia y nada más que eso", ha insistido Carnero.

De la misma forma, junto a la Mesa de las Mujeres, donde participan distintas entidades y organizaciones, se ha elaborado un decálogo.

Maribel Barrero, psicóloga en el punto violeta del parque de Las Moreras, ha explicado que durante todos estos años que se ha impulsado esta iniciativa, "afortunadamente", sobre todo son "un punto de información, de sensibilización, de referencia, de derivación". "De atención no hemos tenido demasiadas", ha celebrado.

La profesional también ha recalcado que "cada año se acercan más jóvenes" que conocen estas iniciativas y están sensibilizados con la lucha contra la violencia de género. Durante el pasado año, se realizaron cerca de 5.400 consultas por parte de mujeres a estos puntos violeta.

"De alguna forma se sienten más protegidas, arropadas y es importante la información que les damos. Que sepan dónde acudir, qué servicios y recursos cuenta la ciudad para la atención en agresiones sexuales", ha añadido Maribel Barrero.