Paco (66), dueño de una tienda de Valladolid, habla claro del Black Friday: "No entiendo las rebajas antes de Navidad"

Paco atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León en La Casa del Sombrero

Se acerca el Black Friday. Uno de los eventos comerciales más esperados del año que, en esta ocasión, se va a celebrar el próximo viernes, 28 de noviembre. Será seguido por el Cyber Monday, el lunes 1 de diciembre. Dos jornadas en las que una gran cantidad de empresas ofrecerán ofertas de todo tipo de productos y servicios.

Van a ser muchos los consumidores que aprovechen estas fechas para adelantar sus compras navideñas, principalmente, pero también los que adquieran diversos accesorios de ropa o elementos tecnológicos con rebajas especiales.

En la actualidad, los clientes ya no esperan a las ofertas generales. Buscan esas promociones concretas de las marcas favoritas. El Black Friday es un día perfecto para ellos para comprar, mayoritariamente online, pero también para salir a las diferentes tiendas, por ejemplo, en Valladolid.

Paco Domingo es un vallisoletano de 66 años que está al frente de La Casa del Sombrero desde hace diez y medio, en una calle única y mágica como es Platerías.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con él para conocer su opinión sobre el Black Friday. Él es claro, no hace ninguna campaña especial y defiende al comercio de proximidad, ese que hace ciudad allí donde se establece.

La Casa del Sombrero en Valladolid

Un comerciante de toda la vida

“Soy un comerciante. Una persona trabajadora, y autónomo. Estamos muy dejados de la mano de Dios y tenemos cero ayudas por lo que tenemos que salir adelante con nuestro esfuerzo y sacrificio”, explica este comerciante a nuestra llegada a su negocio.

Él nació en Valladolid. Es pucelano de toda la vida. Hijo y nieto de comerciantes. Sabe de qué va esto. A pesar de que, de pequeño, soñaba con ser bombero o policía. El destino le tenía guardado otro oficio.

“Mi mujer es comerciante, mis hijas también. Prácticamente, desde los 14 años estoy atendiendo al público”, explica.

Fue hace más de diez años cuando abrió su tienda. Allí trabaja él solo, pero contratará a otra persona “con todos los papeles en regla” para la temporada navideña.

El Black Friday

“El Black Friday me parece, desde mi opinión, una equivocación. Es seguir la pauta que marcan las grandes superficies y almacenes. No entiendo las rebajas antes de Navidad, nunca lo he entendido”, añade.

Todo hablando de esta fecha tan especial para muchos. Este 28 de noviembre en el que ellos y ellas realizarán diferentes compras a través de Internet o, principalmente, en grandes superficies, atraídos por las innumerables rebajas y descuentos de dicha jornada.

Paco en su negocio

“Yo no hago ninguna campaña especial por este día. No hago absolutamente nada. La tienda sigue su curso, con normalidad. Puede sumar algo, en nuestro caso, porque la gente sale más de compras, pero poco más”, añade Paco.

Insiste en que si se celebra este día es porque “alguien ganará más” pero él sigue sin entender su celebración.

Especialista en sombreros

La tienda cuenta con 30 metros cuadrados de superficie. Allí podemos encontrarnos con una amplia variedad de sombreros, gorras, boinas, paraguas y algún bolso, pero lo que más vende son viseras y sombreros.

“Somos especialistas en sombreros. Esta tienda funciona muy bien gracias al esfuerzo y al cariño que le intento dedicar y dar a todos mis clientes”, añade. Damos fe. En nuestra presencia entra una clienta que es tratada con una delicadeza supina.

Sombreros en la tienda de Paco

Sobre el futuro, por su edad, asegura que le “quedan pocos años” para afrontar la jubilación. Sin embargo, es optimista con lo que está por venir.

Paco está al mando de una de esas tiendas que hacen ciudad. De las que merece la pena valorar porque todos la echaremos de menos cuando cierre sus puertas.