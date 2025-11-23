Triple cita crucial para el futuro de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad: abocada a la disolución y a los tribunales

La Sociedad Valladolid Alta Velocidad, entidad que nació en 2003 para promover el soterramiento del ferrocarril en la ciudad, vivirá mañana lunes 24 de noviembre una cita clave que previsiblemente sentenciará su disolución y la posterior judicialización del proceso.

La sala multiusos de la estación Campo Grande de Valladolid será el escenario de la triple cita solicitada por Adif. Todo ello, después de que el ministro Óscar Puente advirtiera el pasado mes de octubre de la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. "Ni integración ni soterramiento, aquí termina la historia", sentenció.

Las tres reuniones, que se inician a las 16:30 horas en la estación Campo Grande, buscarán sin éxito la disolución de la entidad, que arrastra una deuda de 404 millones de euros. El Ministerio de Transportes, que posee el 50% de la Sociedad a través de Renfe y Adif, se encamina a los tribunales ante la negativa del Ayuntamiento y la Junta (25% cada uno) a pactar el cierre.

La jornada, que se ha solicitado que sea retransmitida en directo, se estructura en tres partes. A las 16:30 h, la Comisión de Seguimiento del Convenio analizará la ejecución del convenio de integración y previsiblemente se intentará la adopción del acuerdo de resolución del acuerdo que regula la integración urbana del ferrocarril.

A las 17:00 h, el Consejo de Administración aprobará certificados de obra, incluidos los pasos bajo las vías de Panaderos y Labradores, y tratará el informe sobre el recurso contencioso-administrativo que la Sociedad mantiene contra el Ayuntamiento por el pago de 1,23 millones de euros.

Finalmente, a las 17:30 h, la Junta General Extraordinaria, la reunión clave, deliberará sobre la disolución de la sociedad, la apertura del periodo de liquidación y el nombramiento de liquidadores. Está confirmada la presencia del presidente de la Sociedad, el Secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.

La disolución de la Sociedad requiere una mayoría del 75%, cifra que el Ministerio no alcanza con su 50% ante la oposición de la Junta y el Ayuntamiento. Ante el bloqueo, el Ministerio baraja la opción de denunciar el convenio e iniciar la vía judicial en el Juzgado de lo Mercantil. Será un juez el que analice la deuda de 404 millones de euros asumida en 2017 y determine la proporción que asume cada administración: Ministerio (50%), Ayuntamiento (25%) y Junta (25%).