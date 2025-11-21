El encendido navideño de Valladolid se traslada a San Pablo: ubicaciones, fechas y horarios de los espectáculos

Valladolid comienza la cuenta atrás para el inicio de la Navidad 2025. El tradicional encendido, uno de los momentos más esperados por los vallisoletanos en Navidad, se celebrará el jueves 27 de noviembre y cuenta este año con una importante novedad: el acto de inauguración se traslada a la Plaza de San Pablo.

Un escenario emblemático que acogerá a partir de las 19 horas este espectáculo de luces en el que participará también el Coro de la Escuela Municipal de Música de Valladolid.

Posteriormente, sobre las 19:30h, se celebrará el encendido en la Plaza Fuente Dorada con el proyecto de iluminación Caja Rural de Zamora.

Durante las próximas semanas, el horario de iluminación de la ciudad comenzará a las 18:00h y estará encendido hasta las 22:00h hasta el 18 de diciembre, y hasta las 22:30h del 19 de diciembre al 6 de enero de 2026.

La Plaza Mayor y las calles adyacentes como Santiago, Pasión, Calixto Fernández de la Torre y Lencería, Plaza de Portugalete, la calle Ferrari, la Plaza Fuente Dorada, Plaza San Pablo, Plaza Rinconada y Plaza del Salvador se iluminarán todos los días del periodo navideño desde las 18:00h hasta las 00:00h hasta el 18 de diciembre y hasta la 1:00h del 19 de diciembre hasta el 6 de enero de 2025.

El espectáculo de luz y sonido de la calle Santiago tendrá 2 pases diarios del 27 de noviembre al 18 de diciembre de 2025 a las 19:30h y 20:45h y 3 pases diarios del 19 de diciembre al 6 de enero de 2025: 18:30h, 19:30h y 20:45h. Además, contará con un pase extraordinario a las 18:30h los días 4, 5, 6, 7, 8, 12 y 13 de diciembre de 2025.

Por otra parte, el espectáculo de la Plaza Portugalete contará con 2 pases diarios del 27 de noviembre al 17 de diciembre de 2025 a las 19:00h y 20:00h y 3 pases del 21 de diciembre al 6 de enero a las 19:00h, 20:00h y 21:15h. También contará con un pase extraordinario a las 21:15h los días 4, 5, 6, 7, 8, 12 y 13 de diciembre de 2025, un pase a las 22:00h el 18 de diciembre y a las 21:45h los días 19 y 20 de diciembre.

Además, la fachada de la Iglesia de San Pablo contará con un espectáculo de videomapping ‘La Controversia’ los días 6 y 7 de diciembre a las 20:30h, 21:15h y 22:00h.