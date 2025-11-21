Miniso, la locura china llega a Valladolid: instagrameable e ideal para regalos de Navidad y coleccionistas

Valladolid se prepara para recibir una nueva tienda en su plaza Mayor. Este 21 de noviembre, Miniso inaugura su tercer establecimiento en Castilla y León, tras Segovia y Salamanca.

La marca, conocida por sus tiendas “bonitas” y colecciones virales, apuesta por la Plaza Mayor de la ciudad como un punto estratégico tanto turístico como comercial.

"Nos hace especial ilusión la apertura de nuestra nueva tienda en la emblemática y bellísima Plaza Mayor de Valladolid. Sin duda, se trata de un nuevo punto estratégico para nosotros", destacan desde la empresa.

El estudio reciente de la compañía revela que el 23% de los castellano y leoneses es fan de las tiendas que ofrecen experiencias especiales, llegando incluso a desplazarse para disfrutarlas.

Además, un 36% asegura que acude cuando se inaugura una tienda en su ciudad y un 23% más entra solo cuando pasa por delante. La “instagrameabilidad” también cuenta: al 45% de los encuestados les gusta compartir estas experiencias en redes sociales.

Sus productos abarcan categorías como figuras, peluches, ocio, belleza, electrónica, hogar, papelería, mascotas, alimentación y accesorios, con legiones de seguidores en cada ciudad.

El estudio también destaca que el 41% de los castellano y leoneses compra productos simplemente por sentirse bien, especialmente productos pequeños, económicos o bonitos, y que el 66% destina hasta 50€ al mes en este tipo de compras.

Además, la nueva tienda contará con licencias coleccionables muy populares, como Harry Potter, Minecraft, Barbie, Disney, Pixar, Sanrio, Snoopy, Winnie de Pooh, Hello Kitty y BTS, siendo Harry Potter, Mickey, Minnie y Minions los favoritos en Castilla y León.

Para los coleccionistas, MINISO ofrece líneas como VINYL Plush, Blind Boxes y su última novedad, WAKUKU, que se agotó en solo dos horas durante su lanzamiento en China. Actualmente, el 52% de los encuestados en la comunidad afirma disfrutar coleccionando productos, lo que refuerza el atractivo de estas tiendas como espacio de ocio y diversión.