El pueblo de Valladolid que ve cómo su yacimiento arqueológico ha sido declarado Bien de Interés Cultural

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado la declaración del yacimiento arqueológico denominado La Ermita-Las Arenas, situado en Cabezón de Pisuerga (Valladolid), como Bien de Interés Cultural con la categoría de Zona Arqueológica.

Además, se ha delimitado un área protegida, siguiendo los estudios y resultados de las actividades arqueológicas realizadas en el municipio.

Los hallazgos indican que la primera ocupación del yacimiento data de la Prehistoria, posiblemente en los momentos finales de la Edad del Bronce o durante la Primera Edad del Hierro, cuando pudo existir un poblado prehistórico asentado sobre un espigón natural.

Esta zona contaba con defensas naturales: al oeste, el cauce del río Pisuerga, y al norte y sur, desniveles y barranqueras; hacia el este, se baraja la existencia de un foso y un posible cercado.

Posteriormente, el lugar fue ocupado en época romana, probablemente debido a su cercanía al trazado de la calzada que unía Segisama (Olmillos de Sasamón, Burgos) con Ocellum Duri (Villalazán, Zamora), evidenciando al menos dos fases de ocupación superpuestas.

Una excavación realizada en 1988 permitió documentar las cimentaciones de muros de piedra y adobe correspondientes a construcciones posiblemente residenciales de la época bajoimperial, datadas entre finales del siglo III y finales del siglo IV d. C.

Se constata que estas estructuras colapsaron, probablemente a causa de un incendio, en un momento tardío de la Antigüedad o a comienzos de la Edad Media.

Asimismo, se identificó una necrópolis con tumbas construidas en lajas de piedra y ladrillo macizo, vinculada posiblemente a una ermita.

El hallazgo de una hebilla de cinturón de bronce de tipología hispanovisigoda refuerza la hipótesis de un uso funerario continuado desde la tardoantigüedad, coincidiendo con la ubicación actual del cementerio municipal.

La larga trayectoria histórica del yacimiento, con más de 3.000 años de ocupación continua, que incluye asentamientos prehistóricos, urbanismo romano y presencia hispanovisigoda y medieval, convierte a La Ermita-Las Arenas en un enclave excepcional y de gran valor patrimonial dentro del contexto de Castilla y León.