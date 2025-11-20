Se enfrenta a tres años y medio de prisión: intentó meter en la cárcel de Valladolid varias drogas por valor de 805 euros

La Audiencia de Valladolid celebra este lunes, 24 de noviembre, juicio contra una mujer que está acusada de un presunto delito contra la salud pública y para la que la Fiscalía pide tres años y medio de cárcel.

El escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, apunta que la acusada, mayor de edad, el 18 de enero de 2024 tuvo un ‘vis a vis’ entre M.T.L.G. interna en el Centro Penitenciario de Valladolid y unos familiares.

Existiendo la sospecha de que “se fueran a introducir sustancias tóxicas en el establecimiento” se “llevó a cabo un “cacheo integral primero y posteriormente con el consentimiento de la hoy acusada, una exploración radiológica en el Hospital Clínico de Valladolid, siendo en ambos casos el resultado negativo”.

Sin embargo, a su llegada a la cárcel de Villanubla, sobre las 23:45 horas, se detectó, al ser cacheada, que la acusada llevaba oculto en la cintura del pantalón un paquete en el que había un envoltorio de celofán con “1,09 gramos netos de cannabis”.

También se le detectó a la mujer “otro plástico transparente con 0,28 gramos de heroína, un trozo cilíndrico de resina de cannabis con un peso neto de 48,02 gramos y cuatro papelinas de plástico blanco” y “un envoltorio de plástico transparente que contenía 3,91 gramos netos de cocaína”.

El valor total, en el mercado ilícito, de estas sustancias que la acusada “iba a distribuir a terceras personas se ha fijado en los 805,28 euros”.

Como apunta la Fiscalía, los hechos narrados son constitutivos de un presunto delito contra la salud pública.

Piden para la acusada una pena de tres años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y multa de 1.600 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 200 euros impagados y el pago de las costas.

Además, se ha decretado el decomiso de las sustancias estupefacientes y la destrucción de las mismas.