Condenado a dos años y medio de cárcel el camionero que atropelló mortalmente a otros tres en la A-62

La Audiencia de Valladolid ha condenado a una pena de dos años, seis meses y un día de cárcel a M.A.H.C. por el atropello mortal a tres camioneros en la A-62 a la altura del término municipal de Tordesillas, en unos hechos que se produjeron en la mañana del pasado 18 de enero de 2021.

La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, en una sentencia a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, considera al encausado autor de tres delitos de homicidio por imprudencia.

Además de los dos años, seis meses y un día de cárcel, se le impone al transportista la prohibición de conducir por espacio de tres años y siete meses de prisión y una inhabilitación para el ejercicio profesional durante cuatro años y un mes.

La Fiscalía solicitaba para él una pena de prisión de cinco años.

Los hechos

El acusado M.A.H.C., sobre las 07:35 horas del día 18 de enero de 2021 conducía un camión con semirremolque. Lo hacía por la Autovía A-62.

Al llegar al punto kilométrico 152,787 se encontraba estacionado por avería mecánica un camión, al sufrir un incendio el neumático interior y exterior izquierdo del segundo eje del semirremolque, ocupando el arcén derecho y parte del carril derecho, estando señalizado con los cuatro intermitentes y el alumbrado de corto alcance conducido por A.N.A.

Delante del citado camión averiado por el incendio estacionaron un camión con semirremolque con alumbrado de corto alcance conducido por P.A.S.S. y delante otro camión conducido por A.R.M.M.

Estando los tres conductores citados en el carril derecho de la calzada, de los cuatro existentes, ayudando a extinguir el incendio, circulaba el camión y semirremolque conducido por el acusado por el carril derecho a una velocidad de entre 78 y 81 kilómetros por hora y “con gran desatención y distracción en la conducción”, apunta el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“No apercibiendo la situación existente con el camión averiado, con humo, llamas y luces de emergencia activadas, quien no cambió de carril ante la existencia del vehículo averiado e incendiado y sin reducir la velocidad hasta 22 metros antes del mismo realizando, en el último momento una maniobra de giro evasiva a la izquierda”, añade la Fiscalía.

Pese a este intento final, no pudo evitar la colisión con el vértice izquierdo del semirremolque del camión incendiado “atropellando a los tres peatones” el conductor del camión averiado y los otros dos conductores que pararon a ayudar.

Tras el impacto se desplazaron dos de los tres cuerpos al segundo carril quedando el otro cuerpo tendido en la calzada próximo al camión, resultando fallecidos.

Poco después, como apunta el Ministerio Fiscal, circulaba por el carril derecho otro camión de matrícula portuguesa y semirremolque a una velocidad de 89 kilómetros por hora conducido por A.J.D.S. que al ver el camión averiado observó un bulto en la calzada no pudiendo esquivarlo y se trataba de los cuerpos de A.N.A y A.R.M.M..

Pasó por encima pensando que eran piezas o restos de neumático, observando cuando realizó un descanso poco después manchas de sangre y restos biológicos en la parte baja frontal de su camión, por lo que llamó al 112.

En el momento de los hechos, las 07:35 horas, se trataba de horario nocturno, con niebla ligera alta “no dificultando la visibilidad”.

El Ministerio Fiscal aseguraba que los hechos eran legalmente constitutivos de tres delitos de homicidio por imprudencia grave y pedía para él cinco años de prisión. También inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena con privación del derecho a conducir vehículos de motor o ciclomotores por el periodo de seis años y costas.

Finalmente, la condena será de dos años, seis meses y un día de prisión para él.