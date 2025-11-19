Valladolid estrena el primer contenedor transparente para vidrio de CyL: "No se pueden echar platos o cristal, perjudica"

Valladolid ha presentado, en la mañana de este miércoles, 19 de noviembre, el primer contenedor transparente para residuos de envases de vidrio en Castilla y León que se ha ubicado en la Plaza de Portugalete de la ciudad del Pisuerga.

Una presentación en la que ha estado presente el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid, con Ignacio Godino Nieto, coordinador de Ecovidrio en Castilla y León.

Los ciudadanos de Valladolid van a poder conocer el tipo de residuos que se deposita en dicho contenedor, residuos que se recogen de manera selectiva en Valladolid, al igual que otras siete fracciones más.

Cada una de estas son recogidas de manera separada para su reciclado, de ahí la importancia de hacer una selección en origen, desde el hogar, depositando los residuos en el contenedor adecuado para poder garantizar este proceso de reciclado.

Por primera vez, la cubierta lateral del contenedor se ha sustituido por una cubierta de metacrilato que deja ver el interior, demostrando que el reciclaje de envases de vidrio es totalmente transparente dentro del contenedor y que solo hay vidrio.

Con esta iniciativa alrededor del reciclaje, Ecovidrio y el Ayuntamiento de Valladolid quieren “desmentir las falsas creencias que aún existen alrededor del reciclaje de residuos de envases vidrio y demostrar que tiene infinitas vidas” además de que “cada envase que tanto los ciudadanos como los hosteleros depositan en los contenedores se convierte en un nuevo envase con las mismas características”.

Pese a que el hábito de reciclaje de envases de vidrio está muy consolidado, todavía circulan “falsos mitos” alrededor del reciclaje que “con esta campaña se quieren derribar” para “trasladar el mensaje claro de que durante la recogida de residuos estos no se mezclan, sino que se recogen de manera separada”.

En Valladolid se recogen un total de ocho fracciones en contenedor, de vidrio, orgánico, papel y cartón, aceite de cocina, textil, envases, pilar y resto, además de un servicio de recogida de enseres a domicilio y un total de cinco puntos limpios fijos, dos puntos limpios móviles y siete minipuntos, donde se recogen otras fracciones.

“El reciclaje es fundamental”

“Es una campaña para hacer entender al ciudadano, que ya lo entiende, que el reciclaje es fundamental. El vidrio tiene una segunda vida. Debemos reciclar. Con este contenedor queremos dejar ver que no se puede echar de todo, solo vidrio”, ha asegurado Alberto Cuadrado.

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid ha añadido que “no se pueden echar platos, lozas, cristal porque son impropios y perjudican al reciclaje”.

Con esta acción, lo que se busca es “concienciar un poco más” aunque Valladolid “es una de las más concienciadas” y es que, ha añadido, que “los abuelos ya reciclaban en sus casas” hace muchos años.

Ignacio Godino ha añadido que “el reciclaje de vidrio es totalmente transparente”, con este ejemplo de “sostenibilidad y compromiso” para “dar ejemplo de lo que el ciudadano debe hacer”.

El servicio de limpieza

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid ha indicado que esta es una acción más enmarcada en el servicio de limpieza del consistorio pucelano.

“El servicio de limpieza recoge todo por separado. Solicito el apoyo del ciudadano porque así el servicio y el trabajo de los empleados es mucho más sencillo, ha afirmado Alberto Toquero.

El coordinador de Ecovidrio en Castilla y León ha añadido que hay un afán con esta medida por “seguir mejorando” con este contenedor transparente, el primero en Castilla y León.

“Intentamos que el ciudadano y el hostelero que tenga todos los medios. Es una campaña divulgativa para que se vea que lo que tiene que ir en ese contenedor son envases de vidrio”, ha añadido Ignacio Godino Nieto.

Reciclaje

En Valladolid hay 1.300 contenedores de vidrio como se ha señalado esta mañana en la presentación de ese nuevo contenedor.

En 2024, la recogida selectiva de envases de vidrio en Castilla y León alcanzó las 49.747 toneladas. En concreto, cada castellano y leonés depositó 20,8 kilos de envases de vidrio, el equivalente a 71 envases de vidrio por personas, en los 20.700 contenedores verdes que hay instalados en la región. Una cifra superior a la media nacional que está en 19 kilos por habitante y 65 envases por persona.