Un municipio de Valladolid rebaja un 5% un impuesto para beneficiar a 6.500 vecinos: "Crecemos bajando recibos"

Un nuevo cambio en los impuestos de los ciudadanos de Aldeamayor llega para el año 2026, pero esta vez en forma de rebaja.

Según ha informado el alcalde del municipio vallisoletano, Roberto Martínez Pérez, el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica va a bajar en un “5% de manera generalizada para todo tipo de vehículos”.

El Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín aprobará en el Pleno del día 27 de noviembre la modificación de la ordenanza fiscal del IVTM, mediante la cual se configuran los tipos con una rebaja general del 5% en cada uno de ellos.

Además de esta medida, se actualiza la ordenanza a las realidades tecnológicas existentes en 2025 y se simplifican las bonificaciones para que los ciudadanos tengan mayor certidumbre y seguridad a la hora de interpretar el nuevo texto.

También se fomenta la adquisición de vehículos ecológicamente eficientes y respetuosos con el Medio Ambiente, en algunos casos llegando hasta bonificaciones del 50% de la cuota, reafirmándose el compromiso del Consistorio con la “huella de carbono cero”.

El objetivo que persigue el equipo de gobierno es aliviar la presión fiscal a los vecinos, fomentar el atractivo de Aldeamayor para empadronarse y seguir incentivando el crecimiento sostenible de la localidad. Roberto Martínez, alcalde del municipio ha declarado. “Los ciudadanos son partícipes del crecimiento de Aldeamayor, no solo de manera indirecta, sino también de manera directa, y una forma es rebajando sus recibos en todo lo que nos sea posible”.

La medida afectará a más de 6500 vecinos empadronados, siendo una medida transversal que tendrá impacto en todos los segmentos de la población, tanto desde el punto de vista residencial como empresarial, consolidando a la localidad pinariega como un polo de atracción en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.