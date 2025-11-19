Detenido en Valladolid un fugitivo reclamado por Marruecos desde 2020 por una operación ilegal de emigración

Agentes de la Policía Nacional en Valladolid detuvieron el pasado 17 de noviembre a un hombre de nacionalidad marroquí sobre el que pesaba una reclamación judicial internacional emitida por las autoridades de Marruecos.

La alerta fue transmitida por el Grupo 2º de la Oficina Central Nacional de Localización de Fugitivos, cuyos indicios apuntaban a que el buscado podría encontrarse en la capital vallisoletana.

El detenido estaba reclamado por su presunta implicación en una operación de emigración ilegal frustrada el 3 de diciembre de 2020 en la playa de Ras Rmel, en la región de Tánger.

Ese día, agentes de las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos interceptaron una embarcación neumática que se disponía a zarpar con 22 personas con destino a España.

La investigación posterior identificó al ahora detenido como presunto responsable de los delitos de asociación de malhechores y organización de emigración ilegal, delitos que en Marruecos pueden alcanzar penas de hasta 20 años de prisión.

Tras recibir la requisitoria internacional, los investigadores de la Policía Nacional en Valladolid iniciaron las pesquisas para localizar al sospechoso, que finalmente fue arrestado en la calle Prado de la Magdalena en la tarde del 17 de noviembre.

La detención ha sido puesta en conocimiento del Juzgado de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, encargado de gestionar el procedimiento para poner al fugitivo a disposición de las autoridades marroquíes.