La Bonoloto riega de suerte el Paseo Arco de Ladrillo en Valladolid

El sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles ha dejado un premio en Valladolid. En concreto, en el despacho receptor número 85545 de la capital vallisoletana, ubicado en el Paseo Arco de Ladrillo, 48, con un premio unitario de 58.149,99 euros.

La combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 15-11-29-42-19-43, complementario el 47 y reintegro el 3.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.768.919,50 euros, pero en primera categoría no ha habido ningún acertante, por lo que el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto es de 2.200.000 euros.

En segunda categoría han sido premiados tres boletos, en la administración 486 de Madrid, que corresponde a la situada en Sierra de Alquife,4; en la citada en Valladolid y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.