Amenaza con un cuchillo a una mujer en un pueblo de Valladolid: ella iba a la casa donde cuida del bebé de una amiga

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la detención de un hombre, de nacionalidad extranjera, en Íscar por un presunto delito de amenazas con arma blanca contra una mujer.

Los hechos han tenido lugar el pasado 12 de noviembre, sobre las 14:10 horas. Agentes de la Guardia Civil procedieron a la detención del hombre en Íscar por ese delito de amenazas graves con arma blanca contra una mujer.

Unos hechos que se remontan a las 14:00 horas del pasado miércoles cuando la central operativa de la Guardia Civil recibió aviso de una posible agresión con cuchillo en Pedrajas de San Esteban, solicitando la presencia inmediata de una patrulla de Seguridad Ciudadana.

Una vez en el lugar, los agentes se entrevistaron con una mujer, que relató que había mantenido una discusión con un hombre de su misma nacionalidad residente en una vivienda de Pedrajas de San Esteban.

Según su declaración, el individuo le impidió acceder al domicilio donde ella cuidaba habitualmente a un bebé, hijo de una amiga, amenazándola con un cuchillo para evitar su entrada.

El presunto autor manifestó a los agentes que vive de alquiler en la vivienda junto con otras cinco personas y que “no desea la presencia de personas ajenas en casa, alegando sentirse incómodo”.

Los agentes corroboraron la versión de la denunciante y reforzaron la gravedad de los hechos.

La Guardia Civil, tras las investigaciones realizadas, ha podido determinar que, entre la víctima y el presunto autor de los hechos no existía ningún tipo de relación sentimental ni vínculo afectivo previo.

Ante la evidencia aportada, la Guardia Civil procedió a la detención del denunciado que fue trasladado a dependencias oficiales y puesto a disposición judicial.