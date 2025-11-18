Detenidos en Íscar tras una persecución de película desde Cuéllar con machetes incluidos: hay un agente herido

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a dos varones, vecinos de Cuéllar, como presuntos autores de delitos de daños, atentado y resistencia grave a agentes de la autoridad, y contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 16 de noviembre, tras un peligroso seguimiento iniciado en Cuéllar (Segovia), donde los fugitivos habían desobedecido previamente las órdenes de la policía.

La persecución finalizó en la localidad vallisoletana de Íscar, donde los agentes desplegaron un cierre policial para interceptar el vehículo.

Al verse acorralado, el conductor intentó escapar colisionando repetidamente contra un coche policial, varios vehículos particulares y viviendas situadas en la vía pública.

Durante la intervención, la Guardia Civil intervino un machete de asalto que el conductor portaba junto al asiento y que intentó utilizar en el momento de su detención.

Uno de los agentes sufrió lesiones leves derivadas de los impactos, mientras que los detenidos, considerados de alta peligrosidad, fueron puestos a disposición judicial.

Uno de ellos, que contaba con tres requisitorias judiciales y una orden de ingreso en prisión, fue finalmente encarcelado.