Estas son las nuevas tarifas de taxi en Valladolid para 2026: llegan con subidas de más del 3%

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes, en Junta de Gobierno, la revisión de las tarifas del servicio público de transporte de viajeros en autotaxi para el año 2026.

Un procedimiento que se inicia a petición de la Agrupación de Taxis de Valladolid Radio Taxi y que es preceptivo para su posterior tramitación ante la Comisión de Precios de Castilla y León.

El Área de Tráfico y Movilidad ha instruido el expediente conforme a lo establecido en el decreto de 29/2009, de 22 de marzo, que regula el funcionamiento de la Comisión de Precios y determina que el proceso debe iniciarse mediante acuerdo de la entidad local, antes de ser remitido al órgano autonómico, responsable de la aprobación definitiva.

Subida de más del 3%

La propuesta aprobada plantea una actualización media ponderada del 3,21% en las tarifas del taxi, resultado del análisis de la estructura de costes e ingresos del servicio y tomando como referencia la tasa de variación anual estimada del IPCA, facilitada por el Instituto Nacional de Estadística.

En términos concretos, la bajada de bandera, la percepción mínima y el precio por kilómetro recorrido se incrementarán en 5 céntimos, tanto en la tarifa 1 como en la tarifa 2.

Por su parte, el suplemento de bulto o maleta superior a 50 cm de lado se mantiene sin variaciones respecto a lo aprobado para el año 2025.

1. Incremento tarifas 2026

2. Crecimiento ponderado previsto

3. tarifas

4. Tarifas

Horarios de aplicación de las tarifas

La tarifa 1 se aplicará todos los días del año entre las 7:00 y las 23:00 horas, excepto en los supuestos en los que corresponda la tarifa 2.

La tarifa 2 continuará aplicándose en los siguientes supuestos:

Horario nocturno, de 23:00 a 7:00h.

Domingos y festivos, de 7:00 a 23:00.

Período de feria y fiestas locales, de 15:00 a 23:00h.

Sábados, así como los días 24 y 31 de diciembre, de 16:00 a 23:00h.

Una vez aprobado el expediente por la Junta de Gobierno, el Ayuntamiento remitirá la propuesta a la Comisión de Precios de Castilla y León, órgano competente para resolver de forma definitiva la actualización tarifaria.