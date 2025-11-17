La jueza del caso Esther López fija una nueva fecha para la audiencia preliminar que decidirá el futuro de Óscar

La curva en la que apareció el cadáver de Esther López Miriam Chacón / ICAL

La jueza del Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid que investiga el Caso de la desaparición y muerte de Esther López ha anunciado, a través de un auto que se suspende la celebración de la audiencia preliminar que iba a tener lugar el próximo 24 de noviembre.

Finalmente, se celebrará el miércoles, 3 de diciembre a las 10:00 horas, como ha indicado la jueza. Se puede impugnar esta decisión por recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días, siguientes a su notificación.

Petición de la Fiscalía

La Fiscalía de Valladolid ha solicitado una pena de 18 años de cárcel para Óscar S., por un presunto delito de asesinato con alevosía, tras la desaparición y muerte de Esther López, la vecina de Traspinedo, entre los meses de enero y febrero de 2022.

Ha sido el posicionamiento de la acusación pública el último en conocerse después de que esta semana las dos acusaciones particulares, en representación de los padres de la fallecida y la hermana, presentaran sus escritos.

Ambos pensaban que los hechos son constitutivos de asesinato y pedían condenas globales de 39 años, los padres de Esther, y 33 años la hermana. Por su parte la defensa de Óscar solicitaba el sobreseimiento de la causa, en un escrito recogido por este periódico.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León fechado a 16 de octubre, la acusación pública tipifica los hechos como un delito de asesinato con alevosía, pidiendo la pena de 18 años de prohibición de libertad.

También, en concepto de responsabilidad civil, la fiscal jefe de Valladolid, Soledad Martín, que lleva personalmente el caso, pide el pago de 100.000 euros para cada uno de los padres de la víctima y 80.000 euros para la hermana.

La petición de los padres de Esther

Los padres de Esther López, Miguel y María Jesús, presentaban a través de su abogado el escrito de acusación pertinente ante el Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid con las penas que piden y en el que solicitan la apertura de juicio oral contra Óscar el pasado martes, 14 de octubre.

La jueza que investiga la desaparición el pasado 13 de enero de 2022 de la vecina de Traspinedo, y su muerte, tras aparecer el cuerpo sin vida el 5 de febrero de ese mismo año, daba el pasado 26 de septiembre de 2025 un plazo de 10 días hábiles para que las acusaciones solicitaran la apertura de juicio y presentaran sus escritos de acusación.

Plazo que se reanudaba a finales del pasado mes y en el que también se podían proponer diligencias complementarias en la audiencia preliminar. Todo después de los errores informáticos que retrasaron el proceso.

Según lo ocurrido, los progenitores interesaban 25 años de prisión por un presunto delito de asesinato, subsidiariamente por un presunto delito de homicidio agravado, concurriendo más de dos circunstancias agravantes, la pena de prisión de 18 años y seis meses de cárcel y para el caso del delito de homicidio doloso, solicitado subsidiariamente al anterior la pena de 15 años de prisión.

Por un presunto delito de omisión del deber de socorro, interesaban la pena de prisión de 18 meses y multa de 12 meses a razón de 30 euros diarios. Por el presunto delito contra la integridad moral, la pena de cárcel de dos años.

Además, por el presunto delito de detención ilegal interesaban también la pena de prisión de seis años y por el presunto delito de conducción temeraria, la pena de prisión de cinco años con privación del derecho a conducir por 10 años.

Todo ello además de la medida de libertad vigilada y, la prohibición de residir en el lugar donde habiten los familiares de la víctima además de la prohibición de aproximación y de comunicación durante 10 años.

La defensa de Óscar

Por su parte, desde la defensa de Óscar, en un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, han manifestado que “solicitará de nuevo el sobreseimiento de la causa” y lo hacen “con pleno convencimiento de la inocencia de su cliente”.

Añaden que tras cuatro largos años de causa “no existen indicios razonables para que se le pueda acusar de haber participado en los hechos que se le imputan”.

Afirman que “en un caso tan mediático” en el que “tantos dispositivos se desplegaron para encontrar a la desaparecida y con tantas diligencias de investigación llevadas a cabo, no podía quedarse sin resolver” y “era necesario buscar un responsable” para centrarse “en intentar responsabilizar a la última persona que reconoció haber visto con vida a Esther”.

Añaden que todo pese a que Óscar “sea el único de los investigados que carece de antecedentes penales y policiales y a pesar de que no se haya podido dilucidar, porque no lo hay, qué móvil tendría para querer la muerte de la joven”.

La defensa de Óscar añade que “no existen indicios suficientes” y por eso “se ha utilizado a los medios para condicionar y convencer a la opinión pública de que es culpable” para “vulnerar flagrantemente su presunción de inocencia y causarle enormes daños morales a él y a su familia”.

De nuevo hacen mención al coche y afirman que es “curioso cómo en el vehículo, presunta arma homicida, no aparecen vestigios de la víctima” y también se muestran sorprendidos que “en el cuerpo de Esther no se halle resto alguno del T-ROC”.

“A día de hoy, nadie ha sabido dar una explicación del motivo o móvil por el que Óscar tuviera intención de causar daño alguno y mucho menos causar la muerte a Esther. Puesto que a pesar de que la Guardia Civil quiso introducir una presunta agresión previa, fue descartada por los forenses que negaron la existencia de agresión física o sexual”, añade la defensa de Óscar.

También aluden a la teoría de que Esther estuvo 21 días en la cuneta en la que fue hallada. “Necesariamente tienen que mantener que el cuerpo llevaba allí todos esos días porque de no ser así, Óscar no pudo intervenir en los hechos ya que su vehículo ya había sido inspeccionado y estaba balizado y localizado”, afirman.

“Todo por no aceptar que Óscar no ha tenido nada que ver en la desaparición y posterior muerte de Esther. A día de hoy no conocemos qué ocurrió a partir de las 3 horas de la noche del 12 de enero”, señalan.

A pesar del tiempo que ha durado esta instrucción, “solo se ha investigado a una persona, existiendo otras posibles líneas de investigación respecto a hechos que pudieran tener relación con lo sucedidos en fechas próximas a la desaparición de Esther”, añaden.

“Por ejemplo, la paliza que dos testigos refirieron que sufrió la víctima días previos a su desaparición o que se nos haya denegado tener acceso a las llamadas y/o mensajes del teléfono de Esther en fechas previas a su desaparición; o el acceso a contenido de otro terminal que tenía la joven; o la investigación de las personas con las que Esther mantenía relación en fechas próximas a su desaparición”, aseguran.

Concluyen apuntando que “ha dado igual el proceso de instrucción porque da la sensación de que se necesitaba un asesinato y un culpable a toda costa”.

“Se ha llevado todo el desarrollo de la investigación a la calle para convencer a la opinión pública de que Óscar es un asesino, pero pruebas de ello, no hay ninguna, sino al contrario, los resultados de los informes realizados por la defensa contradicen absolutamente las conclusiones del informe final sobre el relato de hechos; y no sólo eso, sino que las conclusiones finales son totalmente incoherentes con las investigaciones realizadas”, añaden.

Finalizan confiando en que “a pesar de que Óscar va a tener que pasar por un juicio al que nunca tenía que haber llegado como acusado”, los miembros del jurado “podrán valorar con objetividad e imparcialidad las pruebas existentes en esta larga investigación”.