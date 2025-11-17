Un increíble mercado navideño brillará en Portillo: con duendes, Papá Noel y muchas sorpresas más

Portillo se prepara para vivir una Navidad mágica en la localidad vallisoletana. Los días 29 y 30 de noviembre, de 11:30 a 20:00 horas, se va a celebrar el III Mercado Navideño de Portillo, con múltiples actividades para que los más pequeños y también los mayores, disfruten en el lugar.

Vecinos y forasteros que se acerquen hasta el municipio pucelano el sábado, 29 de noviembre, a las 12:30 horas van a poder asistir a la apertura e inauguración del mercado por parte de las autoridades.

A las 13:00 horas de ese día se va a desarrollar un taller de manualidades por Cruz Roja Portillo. A las 17:30, actuación de Los Duendes de la Navidad, por parte de Kamuru Teatro en la Plaza de la Villa.

A las 19:30 horas va a tener lugar el certamen literario, Teatro Álvaro de Luna, una de las citas imperdibles en Portillo.

El domingo, 30 de noviembre, a las 12:00 horas, va a tener lugar el taller de adornos navideños, a cargo de la Asociación de Vecinos Pío del Río en el espacio del Juego de Pelota.

A las 12:30 horas, taller de galletas, en el mismo espacio, mientras que a las 12:45 de ese domingo, 30 de noviembre, Papa Noel, junto a su elfo, visitarán el mercado en la Plaza de la localidad.

A las 13:00 horas va a tener lugar un taller de pintacaras por Cruz Roja Portillo, mientras que, por la tarde, a las 17:00, se desarrollará un taller de velas navideñas, para el que será imprescindible inscribirse en el puesto de la asociación. Dirigido a personas de más de 15 años y a un precio de cinco euros.

A las 18:00 horas va a tener lugar la actuación del grupo municipal de danza y a las 19:00 horas la actuación de la tuna de Económicas de Valladolid, antes del sorteo de una cesta.

Durante el mercado se va a desarrollar también la visita de los muñecos Disney.

Serán dos días mágicos en Portillo, ahora que la Navidad llama a la puerta de los diferentes municipios de Valladolid.