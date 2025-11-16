La Selección Española de Rugby roza la hazaña ante Inglaterra A (25-29) en un partido que dispara la ilusión

La selección española masculina de rugby firmó este sábado en Valladolid una de sus actuaciones más convincentes de los últimos años. Ante Inglaterra A, un rival de máximo nivel, España cayó por un ajustado 25-29, después de dominar buena parte del encuentro y llegar a situarse con ventaja de 19-7 en el inicio de la segunda mitad.

En un estadio José Zorrilla volcado, los Leones entraron al partido con intensidad, provocaron errores y aprovecharon dos tarjetas amarillas tempranas del combinado inglés. El acierto al pie de Lucien Richardis y el ensayo del debutante Samu Ezeala llevaron el partido al descanso con un ilusionante 12-7.

Nada más volver al campo, España amplió diferencias con un ensayo que disparó la euforia (19-7). Sin embargo, Inglaterra A reaccionó con la solidez que caracteriza a las grandes potencias y fue reduciendo la distancia con un golpe de castigo y un ensayo transformado. El marcador se estrechó (25-24) y, ya en el minuto 77, un último ensayo visitante selló el 25-29 final.

A pesar de la derrota, el seleccionador Pablo Bouza subrayó la lectura positiva: “El partido estaba para ganarlo, pero los errores nos costaron el resultado”. La sensación que deja el encuentro es clara: España compitió, convenció y volvió a mostrar que el salto a un nivel superior está cada vez más cerca.