Un Mercedes queda reducido a cenizas en el barrio de Pajarillos

Los Bomberos de Valladolid intervinieron en la madrugada de este sábado en la calle Curruca, en el barrio de Pajarillos, tras declararse un incendio en un vehículo Mercedes estacionado en la vía.

Según informó el servicio, la respuesta fue inmediata y permitió extinguir las llamas en pocos minutos. No se registraron daños personales ni afectación a otros vehículos o inmuebles cercanos.

La zona quedó asegurada tras la extinción y el turismo fue retirado para su inspección.