Un año para brindar: Cigales presenta en Intur su viaje de doce meses y mil razones

En Intur, entre el murmullo de visitantes y el ir y venir de propuestas que llenan los pasillos del pabellón, Cigales decidió detener el tiempo. O, al menos, dividirlo en doce fragmentos. Doce meses, doce miradas diferentes a un territorio que quiere acompañar al viajero durante todo el año. La villa del clarete presentó este sábado su campaña “Cigales, 12 meses, mil razones para volver”, un recorrido anual por los paisajes, la cultura y el vino que definen su identidad.

El alcalde, Jaime Rodríguez Ferrero, acompañado por el responsable de la Oficina Municipal de Turismo, fue el encargado de poner voz a esta nueva propuesta en el stand de la Diputación Provincial de Valladolid. Con un tono cercano, ambos desgranaron un calendario que más que una agenda es una declaración de intenciones: invitar a vivir Cigales en todas sus fases, como si fuera un vino que revela matices distintos según la estación.

Un calendario que cuenta historias

La campaña reúne actividades mes a mes: citas gastronómicas, rutas por el patrimonio, propuestas deportivas, tradiciones locales y, por supuesto, experiencias enoturísticas que recorren la esencia de la Cuna del Clarete. La idea no es solo atraer visitantes, sino activar la participación de la propia población, impulsar la vida local y poner en valor la riqueza turística del municipio durante los 365 días del año.

Cigales construye así un relato que viaja de la mano del calendario. El invierno invita a la calma de las bodegas subterráneas; la primavera despierta paseos por el viñedo; el verano llena las calles de actividad y el otoño devuelve el olor a vendimia. Cada mes, una excusa distinta para volver.

Un territorio que se vive, no solo se visita

Durante la presentación, el Ayuntamiento insistió en que Cigales no se entiende únicamente como destino enoturístico, sino como una experiencia completa donde convergen vino, patrimonio, naturaleza y comunidad. Quien llega a la villa no se limita a degustar una copa: “viene a sentir, descubrir, aprender y brindar con cada momento”, subrayaron los promotores.

Esa sensación de vínculo es la que la campaña quiere trasladar al visitante, articulada como un viaje emocional que convierte cada estación en una nueva forma de mirar el territorio.

Una invitación abierta

El mensaje final, directo y evocador, resume la filosofía de la campaña:

“Un año lleno de experiencias te espera en Cigales. No dejes que te lo cuenten. Doce meses para disfrutar en la Cuna del Clarete. Os esperamos.”

Con esta presentación, Cigales aprovecha el escaparate de Intur para reforzar su imagen como destino de referencia en la provincia de Valladolid y afianzar un turismo que apuesta por la autenticidad, la cercanía y el ritmo pausado de los pueblos que saben contar bien su propio relato.