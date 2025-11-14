Villalón reformará su brillante Museo del Queso en 2026: “Este producto nos diferencia y hace únicos en España”

La localidad vallisoletana de Villalón también ha estado presente en la 28ª edición de la Feria Internacional del Turismo de Interior (Intur) que se está desarrollando desde este jueves, 13 de noviembre y hasta el domingo 16 del mismo mes en la Feria de Valladolid.

EL ESPAÑOL de Castilla y León se cita con Esther Carmona Pastor, la técnico de Turismo de la localidad vallisoletana que nos cuenta todas las bondades de un municipio que huele a queso, uno de sus productos estrella.

“Queremos expresar en Intur, que dentro de que somos un pueblo con historia, aún nos queda mucho más por mostrar. No solo nos diferenciamos por nuestras ferias, que son muy conocidas en la comarca, sino que tenemos un gran patrimonio que está muy inexplorado”, ha asegurado nuestra entrevistada.

La localidad pucelana apuesta por dar brillo a lo suyo, a su riqueza patrimonial e histórica para que los “turistas lo puedan conocer” en un lugar que “está muy bien posicionado” con respecto a León, Palencia y Valladolid.

“Además, contamos con toda la infraestructura necesaria para hacer turismo. Tenemos mucho patrimonio para mostrar como el rollo jurisdiccional, la Iglesia de San Miguel, el Museo del Queso o el Aljibe con el Centro de Interpretación del Mundo Subterráneo. Tenemos mucho que mostrar”, ha añadido Esther Carmona.

El Museo del Queso

“El queso es algo que queremos explotar. El queso de Villalón lleva el nombre de nuestro pueblo a todo el mundo. Va a haber una reforma dentro del museo del queso y queremos explotar ese patrimonio que nos lleva a todos los puntos del mundo”, ha añadido la técnico de Turismo.

Ha explicado que el queso de Villalón se fabricaba y vendía también fuera de la localidad, cerca, por lo que quieren “llevar ese patrimonio gastronómico” a todas las personas que quieran conocerlo.

La reforma, dentro del Museo del Queso “va a quedar espectacular”, añade nuestra protagonista. Se realizará en el año 2026 con el fin de “tener un objetivo más didáctico” porque el patrimonio “también tiene que ser para la gente del pueblo” e incluso para los niños que conozcan todo lo bueno de Villalón.

“Los más pequeños tienen que conocer toda su historia. De dónde vienen, por qué es importante Villalón y demás. Tendrá una parte más didáctica y un recorrido más atractivo a nivel turístico para el visitante”, explica Esther.

El objetivo del Ayuntamiento del municipio pucelano pasa porque “la gente conozca Villalón” que es “un pueblo con mucha historia” y también “toda la cultura, patrimonio y gastronomía de Tierra de Campos”.