El plan de inversión de Horse permitirá mantener los 2.281 empleos de Valladolid: 71,7 M€ y cuatro nuevos motores híbridos

El plan industrial de Horse Powertrain Spain S.L. para los sistemas de propulsión prevé una inversión de 71,7 millones, con cuatro nuevos motores híbridos altamente eficientes e I+D+i, principalmente. Este proyecto permitirá mantener los 2.281 empleos de la planta de Valladolid, todos ellos contratos indefinidos a jornada completa o tiempo parcial.

Además, se estima que por cada empleo directo de Horse se generan tres puestos de trabajo indirecto, por lo que la cifra ascendería a 6.843, según la documentación a la que tuvo acceso la Agencia Ical.

Este paquete de inversiones está asociado a los sistemas de propulsión de Horse Powertrain Spain S.L., en Valladolid, para el periodo 2025-2028, un proyecto al que se comprometió la empresa recientemente, cuando en octubre alcanzó un acuerdo definitivo con la representación de los trabajadores, siempre condicionado a la existencia de un plan y a la creación de 200 contratos nuevos (100 en la fábrica y otros tantos en el departamento de I+D+i).

Entre los productos clave que fabrica y desarrolla Horse se encuentran los sistemas de propulsión de combustión interna (ICE), tanto gasolina/diésel como GLP o gas licuado; los sistemas híbridos y electrificados (HEV, PHEV & REX), que combinan uno o más motores eléctricos con térmicos para maximizar eficiencia y rendimiento, las transmisiones que optimizan la experiencia de conducción y el aprovechamiento energético; y los componentes eléctricos y electrónicos avanzados que permiten el control inteligente del sistema de propulsión, incluyendo inversores, baterías y software de gestión energética.

En este contexto, y según pudo conocer Ical, para hacer frente a la realidad a la que se enfrenta el sector de la automoción en los próximos años, los centros de trabajo de la empresa de automoción en Valladolid recibirán una “fuerte inversión” para abordar y capitalizar las oportunidades en el mercado automotriz global, específicamente en los segmentos de los vehículos propulsados por sistemas híbridos.

Nuevos motores

Dado que el sector se encuentra en una fase de transformación “profunda, impulsada por la necesidad de sostenibilidad ambiental y la innovación tecnológica”, este proyecto de inversión, para el que se establece un plazo máximo de dos años para el comienzo de las actuaciones, prevé inversiones asociadas a la nueva generación de sistemas de propulsión híbridos altamente eficientes (ICE MHEV, ICE HEV y ICE PHEV).

Esto es, las orientadas a fortalecer las capacidades industriales para la obtención de componentes de los sistemas de propulsión mediante un innovador proceso de conformado de materiales, inteligente y descarbonizado; las inversiones asociadas a la mejora de los procesos para la fabricación de los motores HR18, HR12, HR10 y K9; medidas de transformación digital y otras inversiones vinculadas a I+D+i.

Este enfoque responde a la “creciente demanda de tecnologías sostenibles y avanzadas, un mercado impulsado por normativas ambientales más estrictas y una conciencia ecológica en aumento entre los consumidores”.

Ante la magnitud del plan, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha decidido declararlo proyecto industrial prioritario. Con aproximadamente 3.500 personas empleadas en España, Horse Powertrain Spain, S.L. forma parte de una red industrial global que cuenta con cerca de 19.000 empleados repartidos en 17 plantas industriales y cinco centros de I+D+i en 10 países: España, Portugal, Rumanía, Turquía, Reino Unido, Suecia, China, Brasil, Argentina y Chile.

La firma pretende posicionarse como un “socio industrial estratégico y motor de innovación abierta”, en colaboración con fabricantes, reguladores y socios para satisfacer las demandas del sector, y al tiempo, “facilitar la transición energética y favorecer la descarbonización”.

En Castilla y León, el sector de la automoción representa el 10 por ciento del PIB regional y más de la mitad de las exportaciones. El sector se enfrenta a un contexto de incertidumbre, en el que los motores de combustión interna e híbridos mantendrán relevancia significativa hasta 2035, especialmente en mercados emergentes y aplicaciones comerciales, pero con necesidad de adaptación continua a requerimientos regulatorios y competitivos.