La Academia de la Caballería saca a la calle el acto por su 175 aniversario en una muestra de su "simbiosis" con Valladolid

A los pies de su fachada principal y en plena calle para demostrar "una vez más" su simbiosis con la ciudad. La Academia de Caballería celebra 175 años y lo ha hecho ante centenares de vecinos, autoridades civiles y militares, en un acto que ha estado presidido por el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), Amador Enseñat y Berea.

El acto militar ha contado con la presencia de otras autoridades como el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, el delegado del Gobierno en la Comunidad, Nicanor Sen, el consejero de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, entre otros muchos.

Aunque minutos antes de iniciarse el acto a las 12:30 horas el cielo ha amenazado con algunas gotas de lluvia, finalmente el sol se ha dejado ver despejando el cielo de las nubes que cerca estuvieron de emborronar la fiesta.

Desfiles, homenajes y discursos han marcado un acto ante el que había una enorme expectación de vecinos y vecinas de la ciudad de Valladolid, que se han agolpado a los laterales y frente a la fachada de la Academia de Caballería, respetando el cordón de seguridad controlado por agentes de la Policía Nacional y la Policía Municipal.

Durante el acto han formado los distintos cursos de la Academia de Caballería junto a la Escuadra de Bastidores, que se ha vestido para la ocasión con el uniforme que utilizaban los alumnos del colegio en 1921, la Banda de Guerra mixta de la plaza de Valladolid y la Unidad de Música del Cuartel General de la División San Marcial.

Los alumnos del 5º curso de la enseñanza de formación para la incorporación a la escala de oficiales han podido presentarse ante el estandarte de la Academia de Caballería, mostrando de esta forma su compromiso y servicio permanente con España.

La presencia del JEME ha destacado este acto que, según fuentes militares, es de "gran trascendencia" para el Ejército de Tierra y para su Caballería, respaldando a su vez la labor docente de la propia Academia.

Enseñat y Berea, que ha intervenido hasta en dos ocasiones, al principio y para finalizar el acto antes de Jesús Julio Carnero, ha destacado el vínculo histórico de la Caballería y los vecinos y vecinas de Valladolid, el cual ha definido como una "imprescindible relación" entre el ejército y la sociedad.

De la misma forma, ha querido destacar la necesidad de que haya un equilibrio simbiótico entre la tradición y la innovación, técnica y táctica, que permitan contar con la mejor caballería posible para España. Por último, ha llamado a integrar conocimiento y formación moral en la actividad docente que desempeña el centro.

Jesús Julio Carnero ha entregado un detalle simbólico al coronel director de la Academia de la Caballería, Javier López Villar, y ha mostrado el "honor" para la ciudad de Valladolid que aquí se albergue a "este corazón importante del Ejército de España".

Para el regidor, "Caballería y ciudad forman un todo" y "no se puede entender" a Valladolid sin la Academia y esta sin la urbe.

El momento más emotivo del acto ha llegado con el homenaje a los caídos que dieron su vida por España, momento en el que se ha cantado su himno y han depositado una corona de flores junto al monumento de los héroes de Alcántara.