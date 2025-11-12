El tiovivo más famoso de la Navidad en Valladolid comienza su montaje: este día empezará a girar
Este miércoles, 12 de noviembre, ha comenzado su montaje, que llegará hasta el viernes 14. Es un gran reclamo para los más pequeños.
La Navidad en Valladolid no sería lo mismo sin el tiovivo que, cada año, se instala en la Plaza Mayor de la ciudad del Pisuerga, que prepara, poco a poco, su adaptación a las mágicas fechas navideñas.
Los más pequeños de la ciudad, y también los que llegan de fuera, disfrutan y muestran su mejor sonrisa cuando se montan en los caballitos durante estas fechas, tras disfrutar del alumbrado y de los puestos del mercado navideño que también darán su atractivo al corazón de la ciudad del Pisuerga.
Un tiovivo que también sirve para que los padres y sus pequeños inmortalicen el momento para que, después, brillen en sus redes sociales. Esto sirve también para que la imagen de la ciudad se propague a lo largo y ancho de toda la Comunidad, también a nivel nacional.
El clásico tiovivo ha comenzado su montaje este miércoles, 12 de noviembre. Un montaje que va a llegar hasta el próximo viernes, 14 del mismo mes.
“Comenzará a girar con el tradicional encendido navideño que va a tener lugar el próximo 27 de noviembre. Estaremos aquí hasta el 1 de marzo dando toda la felicidad posible a los más pequeños”, informa Juan Carlos en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.
El mágico tiovivo ya deja ver su esqueleto en la ciudad del Pisuerga a la espera de que comience a rodar el próximo 27 de noviembre.