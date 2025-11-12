El tiovivo más famoso de la Navidad en Valladolid comienza su montaje: este día empezará a girar

La Navidad en Valladolid no sería lo mismo sin el tiovivo que, cada año, se instala en la Plaza Mayor de la ciudad del Pisuerga, que prepara, poco a poco, su adaptación a las mágicas fechas navideñas.

Los más pequeños de la ciudad, y también los que llegan de fuera, disfrutan y muestran su mejor sonrisa cuando se montan en los caballitos durante estas fechas, tras disfrutar del alumbrado y de los puestos del mercado navideño que también darán su atractivo al corazón de la ciudad del Pisuerga.

Un tiovivo que también sirve para que los padres y sus pequeños inmortalicen el momento para que, después, brillen en sus redes sociales. Esto sirve también para que la imagen de la ciudad se propague a lo largo y ancho de toda la Comunidad, también a nivel nacional.

El clásico tiovivo ha comenzado su montaje este miércoles, 12 de noviembre. Un montaje que va a llegar hasta el próximo viernes, 14 del mismo mes.

“Comenzará a girar con el tradicional encendido navideño que va a tener lugar el próximo 27 de noviembre. Estaremos aquí hasta el 1 de marzo dando toda la felicidad posible a los más pequeños”, informa Juan Carlos en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El mágico tiovivo ya deja ver su esqueleto en la ciudad del Pisuerga a la espera de que comience a rodar el próximo 27 de noviembre.