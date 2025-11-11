Las fotos inimaginables del sanitario vallisoletano Daniel Viñé conquistan otro concurso internacional

La pericia de Daniel Viñé García (28-12-1980, Valladolid) con el dron y la cámara de fotos saltaba el pasado mes de julio a los medios de comunicación, gracias a un segundo puesto en un certamen internacional de fotografía aérea. Ahora, su habilidad vuelve a conquistar uno de los concursos más prestigiosos del mundo.

El técnico en imagen para el diagnóstico en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid se ha alzado con dos premios en los Epson International Pano Awards 2025, el concurso de fotografía panorámica más reconocido en todo el planeta.

Aunque es fotógrafo aficionado, se presentó en la categoría Open (profesional) y se ha llevado el Epson Digital Art Prize, que reconoce la excelencia en el procesamiento digital y la técnica fotográfica, y el The Raw Planet Award, que se otorga a la imagen cosida con mayor puntuación usando un procesamiento software limitado.

Para Viñé, es "muy gratificante" que el trabajo que realiza "da sus frutos" y ha reconocido que los reconocimientos le dan "ánimo a seguir y mejorar cada día".

"La fotografía es mi pasión y recibir este reconocimiento entre los profesionales de todo el mundo es muy especial", ha apuntado el sanitario vallisoletano, que se define como autodidacta y combina su labor en el hospital con su afición por la fotografía de paisaje.

Sus fotografías premiadas han sido Tides of Tradition y Cathedral of Shadows. La primera de ellas muestra una escena de mujeres trabajando con redes de pesca en la costa de Vietnam, mientras que la segunda es una panorámica aérea de las tierras erosionadas de Utah (Estados Unidos).

Las dos propuestas han sido seleccionadas entre miles de imágenes candidatas enviadas desde más de 100 países. Este certamen reconoce, en el Epson Digital Art Prize, el dominio artístico y técnico en el postprocesado de las imágenes panorámicas, mientras que en el The Raw Planet Award distingue la calidad de las fotografías realizadas con mínima intervención digital.

Por otro lado, la fotografía Smoking Skull, la fotografía más famosa de Daniel Viñé que muestra cómo un volcán forma la cabeza de una calavera, obtuvo una posición compartida dentro del top 5 de las mejores imágenes de la categoría profesional en los Epson International Pano Awards.

Han sido varios los medios internacionales que se han hecho eco del certamen y las imágenes reconocidas, entre los que destacan la BBC Newsround, National Geographic España o PetaPixel. En estas publicaciones aparece el trabajo del vallisoletano junto al de los fotógrafos más destacados de la edición.

La afición de Daniel Viñé por la fotografía le ha llevado a captar los paisajes más impresionantes del mundo en países como Vietnam, Islandia, Japón, Indonesia, Canadá, Namibia o el suroeste de Estados Unidos, caracterizándose sus obras por una cuidada composición y un tratamiento de la luz que busca transmitir la grandeza del paisaje natural.