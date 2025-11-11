Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre de 49 años en Valladolid: la Policía intentó reanimarlo sin éxito

Paseo de Zorrilla de Valladolid, lugar en el que apareció el cadáver Fotografía: Google Maps

Un hombre de 49 años ha aparecido sin vida en el Paseo de Zorrilla de Valladolid, en la noche de este lunes, 10 de noviembre, como han informado fuentes de la Policía Municipal en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

A las 21:23 horas de la noche, la sala de la Policía Local recibía una llamada que alertaba de que una persona se encontraba tendida en la vía pública, en el número 30 de la conocida calle de la ciudad del Pisuerga.

A la llegada de los agentes, se encontraron al hombre en el suelo enganchado a una valla. Le dieron la vuelta y observaron que tenía los labios morados.

Cuatro agentes intentaron practicar la reanimación cardiopulmonar al hombre sin éxito y hasta el lugar acudió una ambulancia.

Finalmente, el médico forense, también presente en el lugar, certificó el fallecimiento del hombre nacido en el año 1976, con 49 años cumplidos, como ha certificado a este medio la Policía Local.

“No presentaba signos de violencia”, añaden las mismas fuentes policiales tras el hallazgo del cuerpo sin vida de este varón.