Aparece el cadáver de una mujer en plena calle justo al otro lado del río frente al Polideportivo Pisuerga

Zona donde apareció el cuerpo sin vida de la mujer en Valladolid

Una mujer de 52 años ha aparecido fallecida en plena calle en Valladolid este pasado sábado, según han confirmado fuentes del 112 de Castilla y León y la Policía Nacional a este periódico.

El hallazgo se produjo en la madrugada del viernes al sábado, a las 04:18 horas, cuando se recibió una llamada en el 112 de Castilla y León en la que alertaban de que habían encontrado a una mujer inconsciente en el cruce del Paseo Don Juan de Austria con la calle Gaudí, justo al otro lado del río frente al Polideportivo Pisuerga.

El aviso se trasladó a la Policía Municipal y a la Policía Nacional, además del servicio de emergencias de Sacyl que movilizó una UVI móvil hasta el lugar.

Aunque los servicios sanitarios estuvieron atendiendo a la mujer en el lugar de los hechos, desgraciadamente terminaron confirmando su fallecimiento.

Fuentes oficiales han informado que tras ello se activó el protocolo, movilizándose hasta este punto la Unidad de la Policía Judicial. Asimismo, han confirmado que no existen indicios de criminalidad ni detectaron signos de violencia, por lo que todo parece deberse a una muerte natural, sin que todavía se descarten más hipótesis.

Tras inspeccionar la zona, se procedió al levantamiento del cadáver para su traslado al anatómico forense para un estudio más exhaustivo de las causas de la muerte.