Pilar y Luis (64) cierran un famoso restaurante con 20 años de historia: "Somos defensores del mejor lechazo asado"

Pilar y Luis en el Restaurante Santamaría de Medina de Rioseco Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Medina de Rioseco, también conocida como la Ciudad de los Almirantes, constituye una de las zonas más atractivas para el turismo cultural y de calidad debido a su historia, arte, tradiciones y entorno medioambiental de la provincia de Valladolid.

No en vano, el municipio vallisoletano que, en la actualidad, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuenta con 4.537 habitantes, fue declarada Conjunto Histórico Artístico en el año 1965.

La localidad pucelana cuenta también con una amplia oferta de establecimientos hosteleros que se esmeran por ofrecer lo mejor a sus clientes. Tanto a los vecinos del lugar, como a los forasteros que por allí pasan para disfrutar de Medina de Rioseco.

Pilar y Luis están al frente del Restaurante Santamaría. Uno de esos lugares de referencia que, tras 20 años, echará el cierre el próximo domingo, 9 de noviembre.

La vida de Pilar y Luis

“Somos dos personas muy trabajadoras. Yo me defino como algo nervioso, pero hemos luchado mucho para salir adelante con la premisa del trabajo constante y dando el mejor servicio a nuestros clientes”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Luis Santamaría Magdaleno.

Luis nace en la Ciudad de los Almirantes un 11 de noviembre de 1960. Tiene 64 años actualmente. Los mismos que su mujer, Pilar Díez, que nació en Capillas (Palencia), entre los dos han sacado adelante el Restaurante Santamaría con “20 años de historia”, como aseguran nuestros entrevistados.

“Por desgracia, mi hobby siempre ha sido el trabajo. Llevo toda la vida trabajando. Mi infancia fue en Medina de Rioseco hasta 1971, cuando murió mi madre. Después estuve en Valladolid, en un colegio como interno y más tarde comienzo como camarero en el Bar Madrid de Medina de Rioseco que ya no existe a día de hoy”, explica Luis.

Nunca pensó, cuando era pequeño, lo que quería ser de mayor. Se cruzó rápido la hostelería en su camino. Desde el año 1975 concretamente. Pasó por varios establecimientos hosteleros hasta que en el año 2005 su mujer y él abrieron el Restaurante Santamaría “en propiedad”.

Pilar y Luis en su restaurante de Medina de Rioseco Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

La historia del Restaurante Santamaría

“El Restaurante Santamaría lo abrimos en 2005 mi mujer Pilar y yo. Hemos trabajado, a golpe de riñón, durante estos 20 años. Los dos en sala y llevando el control de todo para ir creciendo, poco a poco”, añade nuestro entrevistado.

Un establecimiento hostelero que se ubica en la Plaza Santo Domingo número 7. En el que trabaja la pareja y otros dos empleados. Cuenta con un total de 252 metros cuadrados, con un comedor de 115 que puede llegar a dar servicio a 74 comensales.

“Era el edificio del Banco Central Hispanoamericano. Compramos el local y estuvimos de obras desde septiembre de 2004 hasta el 19 de marzo de 2005, que abrimos. Está unido por el Bar Asturias, que lo tenemos en renta. Puerta con puerta”, nos explica el hostelero.

Imagen del Restaurante Santamaría en Medina de Rioseco Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Allí ofrecen un menú diario de 15 euros y otro de fin de semana a 27. Venden un sabroso lechazo asado, carnes rojas y bacalao al ajo arriero, que es muy famoso en el lugar. También pescado salvaje al horno como el rodaballo, la lubina o el besugo y, por encargo, sabrosos arroces. También entrantes como fabada y sopa castellana tradicional.

“Nuestra especialidad es el lechazo asado. Somos defensores del mejor lechazo asado. Nuestros chipirones, el pulpo a la brasa o los tartares de atún rojo también son muy famosos en nuestra carta”, apunta la pareja.

Imagen de la sabrosa carne en el lugar Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Sin embargo, queda poco tiempo para que los comensales puedan disfrutar de estas auténticas delicias.

El próximo cierre del restaurante

“El domingo, 9 de noviembre, cerramos definitivamente el Restaurante Santamaría por jubilación y falta de personal. Podríamos seguir unos dos o tres años más, pero nos falta personal. Necesitaríamos cuatro personas más pero no encontramos empleados. Además, las bajas nos están asfixiando”, apunta Luis.

La falta de personal es uno de los factores que están causando serios estragos en los negocios hosteleros de Valladolid capital y, más si cabe, de los pueblos de la provincia. También la falta de relevo generacional.

“No tenemos relevo. Mis hijos trabajan en lo suyo y nadie ha llamado para interesarse. Estamos abiertos a la venta, a traspasar o a arrendar. Es un negocio en el se gana dinero y nos ha dado para vivir y algo más. Eso sí, hay que trabajarlo. Hay que ser constantes para lograr el éxito”, añade Pilar Díez.

La pareja explica que sacar adelante un negocio en el medio rural, aunque sea en un pueblo como Medina de Rioseco “es muy complicado” y que hay que “aprovechar temporadas buenas como puede ser Navidad, Semana Santa o San Juan”.

“Ahora queremos disfrutar de la vida. Relajarnos y desconectar del mundo de la hostelería. Mi hijo, de broma, me ha dicho que me va a comprar una máquina registradora de juguete en casa para que no se me vaya el gusanillo del restaurante”, finaliza Luis.

El Santamaría, un brillante restaurante que bajará, por última vez, su persiana este domingo 9 de noviembre.