Detenidos tras esconder 11 gramos de hachís y 23 de cocaína en su coche: droga valorada en más de 2.600 euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre y a una mujer en la tarde del 4 de noviembre en Valladolid, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, como apuntan fuentes policiales.

Agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Valladolid establecieron un control para la prevención de la comisión de delitos en el Paseo de San Vicente de la capital.

Los agentes hicieron parar un vehículo en el control, que suscitó sus sospechas, ocupado por un hombre y una mujer. Cuando los agentes les indicaron que se trataba de un control preventivo y que iban a proceder a comprobar su documentación, la pareja dio evidentes muestras de nerviosismo.

En el registro de sus pertenencias, la mujer reconoció llevar en el bolso dos trozos de una sustancia resinosa que resultó ser hachís, arrojando un peso bruto de 11,2 gramos. Los agentes indicaron a ambos que bajaran del coche para efectuar un registro exhaustivo del vehículo.

Uno de los policías localizó, bajo uno de los asientos, un envoltorio de plástico que contenía una sustancia blanca, que resultó ser cocaína y que arrojó un peso de 23 gramos. En el momento en el que fue localizada la droga, el hombre reconoció que era de su propiedad.

Detención y valor en el mercado ilícito

Por todo esto, los policías procedieron a la detención del hombre y la mujer como presuntos autores de un delito contra la salud pública y al traslado de ambos y del vehículo a dependencias de la Policía Nacional en la Comisaría Provincial de Valladolid. Allí se realizó un registro minucioso del turismo por si hubiera más droga escondida, sin resultado.

Los investigadores del Grupo VIII de la Policía Nacional continuaron con el trámite de las diligencias policiales y realizaron un drogo test sobre las sustancias intervenidas, dando un resultado positivo a hachís y cocaína.

La droga intervenida hubiera alcanzado un valor en el mercado ilícito de 2.667,67 euros, según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el segundo semestre de 2025.

Una vez concluido el atestado policial, lo pusieron en conocimiento del Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid, pasando ambos detenidos a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.