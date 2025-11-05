Detenido un joven que se ganó la confianza de un niño de ocho años para que le enviara imágenes íntimas por redes

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 20 años de edad como presunto autor de un delito de corrupción de menores, tras haber engañado a un niño de 8 años para que le proporcionara imágenes íntimas de diversa índole.

Los hechos se conocieron después de la denuncia presentada por la madre del menor, en la que informaba sobre una persona desconocida que, haciendo uso de distintas redes sociales y plataformas de mensajería, habría logrado contactar con su hijo para mantener múltiples conversaciones con él.

Fruto de las investigaciones, y de diversas pesquisas policiales practicadas, el ahora detenido, aprovechándose de “la confianza e inmadurez” de la víctima y “valiéndose de un lenguaje cercano e informal, logró convencerla para que le facilitara material de contenido sexual bajo falsos pretextos”.

Investigación

La Benemérita, ante la gravedad de los hechos y la especial vulnerabilidad del afectado, inició una exhaustiva investigación dirigida por el Área de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos.

Como primer paso, los agentes realizaron un análisis técnico de todos los dispositivos electrónicos implicados, centrado especialmente en la huella digital dejada en las diferentes aplicaciones y carpetas que los mismos contenían.

Del examen pormenorizado de estos datos se obtuvieron indicios claros sobre la identidad del responsable, vinculado en el pasado con la ejecución de otros hechos de similar índole, lo que permitió, tras diversas gestiones, su plena identificación y localización en Valladolid, donde fue detenido y puesto a disposición judicial.