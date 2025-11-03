Una nueva bocatería abre sus puertas en Vallsur con sorpresas y djs: "Mucho sabor y buen rollo"

Vallsur y uno de los ramoncitos de La Ramona Fotografías: EL ESPAÑOL de Castilla y León y La Ramona

El Centro Comercial Vallsur de Valladolid ha anunciado la apertura, este 6 de noviembre, de un nuevo establecimiento hostelero en el lugar que lleva el nombre de La Ramona, y que sumará así a la amplia oferta de La Chismería.

“Los bocatas que estabas esperando, por fin, tienen fecha de llegada a Vallsur. Ven a descubrir sabores que te van a cambiar la vida, o al menos, la hora de comer”, han afirmado, a través de sus redes sociales, desde Vallsur.

Desde el centro comercial han invitado a la ciudadanía vallisoletana a acudir a la inauguración en la que “se podrán degustar cosas ricas” y “habrá música con DJ en directo”, han añadido.

“Te esperamos con mucho sabor y buen rollo a las 19:30 horas del 6 de noviembre”, han finalizado desde Vallsur.

La Ramona

La Ramona se define como una “chica extrovertida, espontánea, valiente y atrevida”. Además de una “forma de vida, una manera de pensar, de hacer las cosas a mi manera y de ser yo misma”.

“Soy amistad, sentimiento, amores, desamores, inconformismo y rebeldía, encuentros, muchos sueños, grandes historias y parte de tu vida”. Añade la marca, desde su web, que el establecimiento hostelero es mucho más que una cervecería”. Un “concepto diseñado para gozar y devorar”, explican.

La Ramona se vende como un “punto de reunión y espacio multicultural, donde la ausencia de prejuicios, el respeto, la tolerancia, la diversidad y el poder ser uno mismo” están muy presentes.

La marca cuenta con una amplia y variada carta entre las que destacan sus bocadillos llamados ‘Ramoncitos’ entre los que nos podemos encontrar el de bacon queso, también el de carne picada con salsa barbacoa, el del lomo con queso y tomate o el de jamón curado bodega con tomate y aove.

También hay cachopos, ramonazos, hamburguesas y muchos platos más para ampliar esa oferta con la que Vallsur cuenta en su espacio hostelero que lleva el nombre de La Chismería.