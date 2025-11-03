Triple atropello, en apenas cuatro horas, a tres personas en Valladolid capital y Arroyo de la Encomienda

Una mujer de 47 años ha resultado herida tras sufrir un atropello en Arroyo de la Encomienda a las 08:28 horas de la mañana de lunes, en la calle Malaza, esquina con la calle Almazara, como ha informado el Servicio de Emergencias.

La mujer, en principio, estaba consciente y ha resultado herida en la pierna, pero desde el 112 han dado aviso a la Policía Local de Arroyo de la Encomienda, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender a la herida.

La mujer, de 47 años, ha sido trasladada, finalmente, en una UVI móvil de Emergencias Sanitarias al Hospital Río Hortega de Valladolid.

A las 12:12 horas de la mañana de este lunes, 3 de noviembre, se ha producido otro atropello, en este caso en Valladolid capital y en el Paseo de la Magdalena, con el cruce con la calle Real De Burgos, como han informado las mismas fuentes.

Se trata de una mujer de 57 años que estaba consciente y que presentaba heridas en una pierna tras ser atropellada por un turismo.

Se ha dado aviso a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado al lugar asistencia para la herida.

Además, el Servicio de Emergencias ha informado de otro atropello en Valladolid, a las 12:59 horas, en la Avenida de Segovia, 8.

Ha resultado herido un varón de unos 80 años, tras ser golpeado por un turismo. En principio parece herido leve y consciente, que sangraba por la nariz.

Han sido avisados la Policía Municipal, La Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado una ambulancia para atender al herido.