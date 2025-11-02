Zaratán, capital mundial de la salchicha: reparte 250 kilos en una fiesta que vuelve a ser un gran éxito

Mide poco más de 10 centímetros y pesa cerca de 100 gramos. Y pese a su escaso tamaño es el más grande de los productos en esta localidad. Una adivinanza fácil de resolver. Y es que la salchicha de Zaratán es el emblema de todo un pueblo que con orgullo le rinde homenaje.

Así, este domingo 2 de noviembre, el humo de las parrillas del Polideportivo Infanta Juana se ha mezclado con el buen humor y las ganas de fiesta. Cientos de personas han acudido fieles a su cita con la tradición en Zaratán (Valladolid).

Eso sí, hubo que esperar algo más de tiempo; ya se sabe que lo bueno se hace de rogar. Y es que el camión que traía las salchichas ya cocinadas se vio involucrado en el accidente que paralizó la entrada a Valladolid.

Después de una amplia programación, es el momento más esperado de la Fiesta de la Salchicha, la gran degustación popular que, un año más, ha vuelto a congregar a vecinos y visitantes en torno a su producto más emblemático.

Zaratán lo ha vuelto a hacer y ha convertido una sencilla salchicha en la protagonista de una fiesta que une a todo el pueblo.

Desde primeras horas de la tarde, el ambiente ya era festivo después de unos días muy intensos, pero al que había que poner el broche de oro. En esta edición, el polideportivo ha sustituido a la plaza Mayor, algo que se ha agradecido por el tiempo.

El aroma a brasas recién encendidas se colaba entre los puestos de la IV Feria Gastronómica, que por la mañana había abierto sus puertas con una amplia muestra de productos locales y más de 25 referencias vinícolas de la provincia.

Pero a eso de las ocho de la tarde, todas las miradas se han dirigido a un único punto, a las parrillas del Infanta Juana, donde han empezado a encender los 250 kilos de salchichas que han hecho las delicias del público.

El alcalde de Zaratán, Roberto Migallón, no ha dudado en enfundarse el delantal y unirse al equipo de voluntarios, amas de casa, jubilados, protección civil, miembros de asociaciones locales, para servir a los asistentes.

Así, expresó su satisfacción por el éxito de esta edición, destacando “el magnífico resultado de una fiesta que ha reunido a vecinos, visitantes y familias en un ambiente de convivencia, tradición y alegría, impulsando además la actividad comercial y turística del municipio”.

Migallón agradeció la colaboración ciudadana y el trabajo de voluntarios, asociaciones, personal municipal y cuerpos de seguridad, al tiempo que reiteró el compromiso del Ayuntamiento por seguir mejorando y consolidando este evento “como una experiencia cada vez más completa, organizada y agradable para todos”.

A su alrededor, los más pequeños esperaban ansiosos su turno, mientras los mayores, muchos con vino y pan en mano, rememoraban las primeras ediciones de esta cita que ya es todo un referente gastronómico de la provincia.

Nadie ha querido marcharse sin probarlas, este humilde redactor también lo ha hecho y da fe de la calidad. Así, la cola era grande, una imagen que se repite cada año y que resume mejor que cualquier discurso el espíritu de esta fiesta.

La música tradicional volvió a tener su espacio con el Encuentro de Danzas Castellanas, acompañado por una degustación de sopa castellana, y la jornada se completó con una demostración culinaria del chef Iván Ortiz, del restaurante Buena Brasa de Zaratán, quien fue nombrado cuarto embajador de la Fiesta de la Salchicha.

El sorteo de lotes artesanos y el concierto del grupo Wateke pusieron el punto final a un fin de semana en el que gastronomía, tradición y diversión se dieron la mano para seguir consolidando esta cita como uno de los eventos más esperados del calendario local.

Broche de oro y algo más

La jornada dominical ha sido, sin duda, el gran colofón a un fin de semana repleto de actividades. Desde el viernes, Zaratán se había volcado con un programa que combinaba gastronomía, música y diversión.

Así, ha habido fiestas de Halloween, discomóviles, la Carrera Popular de la Salchicha, actuaciones musicales en los bares y el animado “SalchiFest”, que el sábado reunió a cientos de jóvenes en la plaza de las Herrerías.

Tampoco ha faltado la ya tradicional Ruta de la Salchicha, con nueve establecimientos ofreciendo sus mejores pinchos a precios populares, en una competición amistosa por conquistar el paladar del visitante.

Cada local ha aportado su toque, demostrando que la salchicha de Zaratán da para mucho más que un simple bocado.

Como novedad este año, la colaboración con la hostelería local, ya que todos los bares del municipio han participado en esta ruta gastronómica y más de la mitad han querido programar actividades paralelas “para completar el programa y que todos encuentren su espacio, con actos lúdicos, familiares, deportivos, musicales y la esperada degustación de la salchicha”.

Y aunque el domingo ha dejado el listón muy alto, la fiesta tiene una jornada más. Este lunes 3 de noviembre, los más pequeños serán los protagonistas, con hinchables durante todo el día en el polideportivo Los Chicos, poniendo el broche final a un fin de semana que huele y sabe a tradición.

Hay que recordar que lamentablemente los festejos taurinos se aplazaron como medida cautelar ante la amenaza de expansión del virus de dermatosis nodular contagiosa que afecta al sector bovino. La salud es lo primero.

El Ayuntamiento de Zaratán aseguró en un comunicado que "se posponen las celebraciones taurinas, llevándose a cabo en una nueva fecha".