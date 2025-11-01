Valladolid invertirá 1,5 millones de euros en la mejora del cementerio de El Carmen: “Va a ser más accesible y ordenado”

Carnero, Argüello y Carvajal durante la tradicional visita al cementerio del 1 de noviembre Cedida

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha anunciado en este 1 de noviembre "un ambicioso" proyecto de pavimentación del Cementerio de El Carmen, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y el entorno natural de la parte más antigua del recinto.

La iniciativa contempla una inversión total de 1.500.000 euros, de los cuales 200.000 euros se ejecutarán en 2026, destinándose el resto a ejercicios presupuestarios posteriores. Las obras afectarán a una superficie de 10.000 metros cuadrados.

El proyecto incluye la mejora de los paseos de tierra existentes, la conservación de las cunetas naturales que canalizan el agua, la sustitución de árboles secos por nuevas especies y la jardinería de algunas zonas interiores.

Según el alcalde, estas actuaciones permitirán contar con un espacio “más accesible, ordenado y respetuoso con su entorno”.

“El Cementerio de El Carmen es un lugar con un gran valor histórico y emocional para la ciudad, y nuestro compromiso es cuidarlo y adaptarlo a las necesidades actuales, sin perder su carácter y serenidad”, destacó Carnero durante su visita al recinto.

El regidor precisó que esta primera fase se centrará en la parte más antigua del cementerio, aunque ya se estudia extender las mejoras al resto del recinto, especialmente en materia de accesibilidad y arbolado.

“Estas intervenciones buscan no solo mejorar la comodidad de los visitantes, sino también hacer del cementerio un espacio más sostenible, verde y respetuoso con el paisaje urbano”, añadió.

Tras visitar El Carmen, Carnero, acompañado por varios miembros de la corporación municipal, también recorrió el cementerio de Las Contiendas.