Juan Carlos (54), un quiosquero vallisoletano enfadado: "Gano un sueldo digno, aunque pago 400 euros en gastos"

El aluvión de críticas que recibió el Gobierno en este mes de octubre, contra la propuesta de incremento de cuotas para los autónomos, obligó al ejecutivo de Sánchez a rectificar para que la cosa no fuera a más.

El Ministerio de Seguridad Social, liderado por la socialista Elma Saiz, facilitaba, tras las protestas, a agentes sociales y asociaciones de trabajadores autónomos una nueva propuesta para subir las cotizaciones del colectivo en 2026.

Proponían congelar las cuotas de los tres primeros tramos de cotización, hasta quienes tienen rendimientos netos de 1.166 euros, y, para el resto, aumentar sus tarifas entre 2,9 y 14,75 euros al mes en función de sus ingresos.

Esta polémica no ha gustado nada a Juan Carlos, un quiosquero autónomo de Valladolid con el que habla este periódico y que pide que el Gobierno “mire más por los autónomos y no incremente las cuotas".

Imagen del quiosco de Juan Carlos

Juan Carlos y un quiosco

“Me defino como una persona trabajadora que intenta sacar adelante su negocio de la mejor forma posible. Un autónomo que es dueño de un quiosco de calle que también tiene loterías”, asegura Juan Carlos Riolobos Vicente, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Nuestro entrevistado nació en Valladolid hace 54 años. Recuerda su infancia de forma “muy feliz”, cuando echa la vista atrás y tiene el bachillerato y es, además, técnico administrativo.

“Desde pequeño siempre he querido ser vendedor, como mis padres. Heredé el negocio que tenían en el Mercado del Val, pero, tras la reforma, no me dieron el puesto que quería por lo que tuve que buscarme la vida.

Fue en ese momento cuando apareció el quiosco que es, desde hace nueve años, prácticamente su casa.

Nueve años al frente

“Después de barajar varias posibilidades, mis padres, que viven cerca de la zona del Antiguo Matadero, vieron un quiosco. Su dueño se jubilaba y yo lo compré hace nueve años. Está en la calle Narciso Alonso Cortés y se llama Quiosco Charly”, nos explica nuestro entrevistado.

El amante de los deportes, como explica a este medio, asegura que “se gana menos desde la pandemia” porque “la actividad bajó mucho” y porque “murió demasiada gente y otra está en la residencia”.

“Los que quedan, tienen poco dinero. Depende del mes, pero gano menos que antes de 2020. Me da para vivir y para pagar los recibos, aunque, al final, nos asfixian, poco a poco, con los impuestos”, asegura el quiosquero.

Un quiosco que cuenta, además, con servicio de loterías y apuestas del Estado. También vende tabaco, carga el bonobús y cuenta con prensa, revistas, pan, chucherías y bebidas, además de unas ricas magdalenas que trae desde Simancas.

Productos en el quiosco de Juan Carlos

“Sin lugar a dudas, en los últimos tiempos, lo que más dinero da y con lo que más facturo, es la maquina de loterías. De no ser por ella, a saber, lo que pasaría con el negocio”, asegura nuestro protagonista.

Un autónomo que carga contra el Gobierno

Después de la polémica generada por una posible subida de las cuotas de los autónomos, el Gobierno rectificaba su propuesta y proponía congelar las cuotas de los autónomos con ingresos más bajos y aplicar subidas de entre el 1% y el 2,5% para el resto.

“Fue un susto tremendo el que nos llevamos los autónomos como yo. Como suban más las cuotas, al final, nos van a seguir apretando y asfixiando y vamos a tener que cerrar todos los negocios. No era una medida justa para nada”, afirma Juan Carlos.

Fotografía de Juan Carlos en su quiosco de Valladolid

El vallisoletano calificaba la primera propuesta del Gobierno para afirmar que “tienen que mirar más por los autónomos sin subir las cuotas”. Todo para que comerciantes como él puedan seguir adelante.

“Hay meses que ganas más y meses que ganas menos. Gano un sueldo digno, aunque pago 400 euros en gastos”, asegura el quiosquero.

El único deseo que tiene Juan Carlos pasa por “seguir trabajando hasta que llegue la edad” para “poder jubilarse dignamente”.